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Ce problème inattendu pour Honda malgré sa deuxième évolution moteur

Malgré l'introduction de sa deuxième évolution ADUO à Madrid, le constructeur japonais peine toujours à maîtriser le temps de réponse du turbo. Résultat : le comportement de la monoplace sur les circuits exigeants en énergie s'est révélé inférieur aux attentes.

Ronald Vording

Publié: 24 oct. 2026, 13:15

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Après un week-end de Formule 1 étonnamment réussi en Malaisie, Aston Martin nourrissait également de grandes ambitions pour Singapour, un circuit qui, sur le papier, devait convenir à l'AMR26.

Mais la réalité du circuit de Marina Bay s'est révélée bien moins réjouissante. Après la course, Fernando Alonso a notamment pointé du doigt des problèmes liés au moteur Honda, en particulier en matière de comportement de la monoplace.

Honda a alors renvoyé ses ingénieurs et ses unités de puissance à Sakura pour mener des investigations plus approfondies. Ces vérifications n'ont révélé aucun défaut matériel spécifique. Il est en revanche apparu que le constructeur japonais rencontrait principalement des difficultés liées au temps de réponse du turbo, c'est-à-dire au délai entre l'appui sur l'accélérateur et le moment où le turbocompresseur atteint le régime nécessaire pour délivrer sa puissance.

Ce problème n'est pas nouveau. Il faisait déjà partie des facteurs ayant pénalisé le comportement de la monoplace avec la nouvelle spécification du moteur introduite à Zandvoort. C'est précisément pour cette raison que Honda avait utilisé son deuxième jeton ADUO de l'année à Madrid afin d'introduire un nouveau turbocompresseur censé éliminer ce problème.

Pourtant, interrogé par Motorsport.com, Shintaro Orihara, responsable des ingénieurs Honda en piste, a révélé que cette difficulté était réapparue de manière inattendue à Singapour.

"Bien que nous ayons introduit un nouveau turbocompresseur pour gérer le temps de réponse, nous avons encore eu du mal à maîtriser ce phénomène à Singapour en raison des caractéristiques particulières du tracé et de ses besoins énergétiques élevés. Cela a entraîné des accélérations irrégulières pour le pilote", a reconnu Orihara.

Shintaro Orihara (Honda)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur la possibilité de compenser en partie ce phénomène en utilisant le MGU-K à des endroits différents de ceux habituellement privilégiés, Orihara a expliqué que cette solution n'était efficace que dans une certaine mesure. Il a toutefois souligné que le MGU-K avait contribué au problème d'une autre manière.

"L'utilisation du MGU-K peut aider à compenser le temps de réponse du turbo, mais pas suffisamment pour résoudre entièrement le problème. Sur les circuits exigeants en énergie, nous utilisons habituellement la récupération d'énergie du MGU-K pour compenser ce phénomène. Si nous disposons d'une puissance de récupération suffisante au niveau du MGU-K, le moteur peut fonctionner à un régime élevé lorsque le pilote ne sollicite pas l'accélérateur."

"Cela aide à limiter le temps de réponse du turbo, ce qui est positif. Mais sur les circuits exigeants en énergie, il est parfois difficile de récupérer suffisamment d'énergie avec le MGU-K, précisément en raison des besoins énergétiques du tracé. Dans ce cas, le mode de fonctionnement du moteur ne permet pas de maîtriser suffisamment le temps de réponse du turbo, ce qui explique nos difficultés à Singapour."

Le fait que Honda n'ait identifié aucun problème spécifique lors de ses vérifications à Sakura pourrait susciter des inquiétudes. Cela laisse en effet entendre que la même difficulté pourrait réapparaître lorsqu'Aston Martin retrouvera un circuit particulièrement exigeant en énergie.

Honda assure toutefois avoir tiré des enseignements de cette expérience et travailler sur de nouvelles mesures correctives. Celles-ci ne concernent pas le matériel, mais plutôt la manière dont l'unité de puissance est pilotée grâce aux logiciels et aux réglages.

Lance Stroll au GP de Singapour.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Nous avons appris certaines choses à Singapour et nous préparons donc des mesures correctives pour la suite. Nous avons compris que nous devions améliorer notre gestion du temps de réponse du turbo. Pour l'instant, notre stratégie de contrôle ne répond pas aux attentes des pilotes, donc nous mettons en place des mesures correctives. Mais nous devons encore vérifier leur efficacité sur notre unité de puissance."

La leçon mentale tirée par Aston Martin à Singapour

Du côté d'Aston Martin, le responsable des opérations en piste, Mike Krack, a expliqué que la déception de Singapour avait été accentuée par des attentes trop élevées avant le début du week-end. L'écurie a également tiré des enseignements de cette expérience et cherchera à éviter de reproduire la même erreur à Austin.

"J'appelle toujours cela la dynamique émotionnelle", a expliqué Krack à Motorsport.com, interrogé sur cette déception. "Je pense que Sepang nous a probablement surpris par le résultat obtenu et que cela a fait monter les attentes pour Singapour, peut-être au-delà de ce qui était réaliste."

"Et quand on n'obtient pas le résultat espéré pour différentes raisons, tout le monde est déçu et le week-end devient plus difficile. C'est très clair."

Ces facteurs restent néanmoins difficiles à anticiper, notamment parce que le comportement de la monoplace ne peut pas être entièrement reproduit par les outils de simulation, comme l'a également reconnu Krack.

"Les simulations ne permettent pas vraiment d'avoir une vision aussi précise de la situation. Par exemple, quel sera le coût de ce phénomène en termes de performance ? Si l'on rencontre un temps de réponse du turbo trop important ou le problème évoqué par Orihara concernant l'arrêt du MGU-K, quelles seront les conséquences sur le comportement de la monoplace ? Cela dépasse le cadre de simples simulations de sensibilité."

Mike Krack (Aston Martin)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Au-delà de la compréhension des causes précises du problème et des mesures prises par Honda, Krack a insisté sur le fait que l'épisode de Singapour avait également constitué une leçon sur le plan mental pour l'écurie.

"Je pense qu'il est important de se remobiliser après un tel événement et d'essayer de comprendre pourquoi il s'est produit, dans quels domaines nous avons perdu du terrain, puis d'en tirer les bons enseignements."

"Il faut aussi mieux gérer nos attentes ou du moins, lorsque nous les définissons, prendre en compte les différents risques susceptibles de les affecter. C'est quelque chose que nous n'avons pas fait à Singapour."

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