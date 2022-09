Honda pourrait contribuer au projet moteur Red Bull

Charger le lecteur audio

Porsche a annoncé ce vendredi que la collaboration envisagée avec Red Bull n'allait pas se concrétiser, ce qui permet à la structure de Milton Keynes de s'intéresser à d'autres partenariats éventuels.

Il semble que concevoir son propre moteur lors de la prochaine ère technique soit l'option privilégiée par Red Bull. En maintenant des liens avec Honda ? Christian Horner insiste sur le fait que le projet Red Bull est trop avancé pour l'abandonner afin de conserver des unités de puissance nippones, mais une collaboration est toutefois possible en ce qui concerne les éléments hybrides, à condition que le motoriste japonais ne s'engage pas avec une autre écurie.

"Pour 2026, nous sommes déjà lancés", insiste Horner, directeur de Red Bull Racing. "Nous avons un moteur et un prototype fonctionnels, nous avons commandé tous les bancs d'essai, nous sommes au point."

"Honda est une excellente entreprise. Ils ont annoncé leur retrait de la F1 pour se concentrer sur l'électrification de leurs produits, s'éloignant du moteur à combustion. On imaginerait donc que s'ils envisageaient de retourner en F1, il faudrait le prendre en compte. Selon l'intérêt potentiel du côté de la batterie et d'éventuelles synergies dans ce domaine, ce pourrait être une discussion intéressante. Mais du côté mécanique du moteur et concernant la combustion, nous avons un plan de route vers 2026 qui nous convient parfaitement."

La Red Bull de Max Verstappen

Un obstacle à un tel partenariat serait qu'un soutien de Honda pourrait compromettre le statut de Red Bull en tant que nouveau motoriste pour 2026 ainsi que les avantages qui vont avec, notamment un plafond budgétaire plus élevé.

Horner affirme que Red Bull n'a pas besoin du soutien d'un grand constructeur et peut concevoir seul une unité de puissance entière : "Pas d'inquiétude à ce sujet. Nous sommes en position de recruter et d'investir dans nos infrastructures pour nous occuper de tous les aspects de l'unité de puissance."

Le Britannique indique par ailleurs que l'accord avec Porsche s'est effondré en partie à cause de la faiblesse de l'aide technique qui aurait été fournie par le constructeur, compte tenu des connaissances du personnel déjà recruté à Milton Keynes.

"Ce qui nous intéressait dans la construction d'une entité d'unités de puissance en partant d'une feuille blanche avec un grand constructeur, c'est ce qu'ils pouvaient éventuellement apporter ce à quoi nous n'aurions pas accès autrement. Nous nous sommes bien renseignés et avons estimé que nous étions en réalité dans une bonne situation. Avec le recrutement que nous avons fait, techniquement, nous ne nous sentons pas réellement désavantagés par rapport à nos concurrents", conclut Horner.