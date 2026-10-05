Honda Racing va changer de président

Koji Watanabe, actuel président et PDG du HRC (Honda Racing Corporation), va quitter son poste pour un départ en retraite qui aura lieu le 1er janvier 2027. C'est son vice-président, Keiichi Yasuda, qui lui succédera.

L'information a été officialisée ce lundi matin, au lendemain des Grands Prix de Bahreïn en F1 et du Japon en MotoGP, dans lesquels Honda était impliqué.

Watanabe travaille avec le constructeur depuis 1987 quand il a rejoint la compagnie en tant qu'employé. Depuis 2022, il préside aux destinées de la branche compétition de Honda, le fameux HRC.

Son mandat a été marqué à la fois par la volte-face de la firme concernant l'implication en Formule 1, puisqu'elle avait initialement annoncé son retrait fin 2020 avant de se raviser face aux succès du début de la décennie et aux perspectives offertes par la nouvelle réglementation moteur 2026, mais également par la fusion des départements deux-roues et quatre-roues.

Son successeur, Yasuda, est l'ancien responsable des ressources humaines du HRC.

"Ce changement exécutif s'inscrit dans le cadre d'une rotation périodique planifiée du personnel, destinée à renforcer la structure de direction face à la transformation mondiale et à accélérer l'expansion commerciale pour la prochaine génération", a déclaré Honda.

"C'est un honneur pour moi d'occuper le poste de président de HRC aux côtés de ces merveilleux collègues", a déclaré Watanabe. "En 2022, j'ai pris les fonctions de président du nouveau HRC, qui regroupe désormais les activités de sports mécaniques tant dans le domaine de la moto que de l'automobile."

"Depuis lors, nous avons décidé de revenir en Formule 1, nous avons étendu notre structure mondiale dédiée au sport automobile en réorganisant HPD aux États-Unis pour en faire HRC US et en créant HRC UK, et nous avons œuvré à la construction de la marque mondiale HRC. Pendant les trois mois restants de ma présidence, je continuerai à faire de mon mieux, en visant la victoire jusqu'au bout."

Quant à Yasuda, il a ajouté : "Je considère qu'il est de ma mission de perpétuer avec détermination les bases solides posées par Watanabe. Je souhaite les faire évoluer davantage, unir les efforts de chacun vers un objectif unique : la victoire en compétition, et rendre le HRC encore plus fort."

"En m'appuyant sur mon expérience de direction en tant que président de filiales à l'étranger et sur mon parcours dans les ressources humaines, je m'attacherai à investir dans les personnes et à renforcer notre organisation pour tendre vers la victoire."