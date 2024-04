Honda espère retrouver Max Verstappen en F1 après 2025

Honda est le motoriste des trois titres conquis par Max Verstappen en Formule 1. La marque japonaise s'est alliée à Red Bull à compter de 2018, en motorisant d'abord Toro Rosso (l'ancienne identité de Visa Cash App RB) avant d'équiper également l'équipe-sœur en 2019. Les progrès de la marque après l'épisode de la collaboration ratée avec McLaren entre 2015 et 2017 lui ont permis d'offrir à l'écurie autrichienne les moyens de ses ambitions et de se placer dans la lutte pour le titre dès 2021, avant la domination exercée depuis 2022.

Le contrat de Verstappen avec Red Bull Racing court jusqu'à 2028 alors que Honda n'est lié avec la structure que jusqu'en 2025. Après quoi, le motoriste deviendra partenaire d'usine d'Aston Martin, où il retrouvera Fernando Alonso, pour le nouveau cycle réglementaire qui verra l'introduction de moteurs turbo hybrides revus.

Alors qu'il s'exprime très rarement, le président de Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, a accordé une interview à Motorsport.com dans laquelle il a fait part de sa tristesse de voir la fructueuse relation avec Verstappen prendre fin tout en espérant qu'ils seront à nouveau réunis à l'avenir : "Je ne pense pas que ce jour arrivera à brève échéance, mais si nous continuons tous deux nos activités en F1 à l'avenir, nous espérons que nous pourrons à nouveau travailler ensemble un jour."

"C'est une très bonne relation. Nous nous faisons confiance et les employés de Honda aiment Max. Nous sommes fiers de travailler avec Max et il nous manquera à l'avenir. Mais nous avons encore deux ans devant nous et nous promettons de faire de notre mieux pour remporter un nouveau championnat du monde avec Max et Red Bull."

"Il est très important. C'est le pilote numéro un de la Formule 1 aujourd'hui. Bien sûr, la gestion de l'équipe est importante, de même que le matériel, mais la combinaison est cruciale et Max en est une pièce maîtresse."

Max Verstappen a remporté un nouveau Grand Prix du Japon début avril. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Si les victoires s'enchaînent pour cette "combinaison" depuis trois saisons, Watanabe retient comme meilleur souvenir de cette collaboration la victoire au GP d'Autriche 2019, la première pour Honda en 13 ans et la première depuis son retour en 2015. Sur le podium, Verstappen avait ostensiblement pointé du doigt le logo Honda, un geste très apprécié par la compagnie japonaise.

"Mon plus grand souvenir est le moment où il a pointé du doigt le logo Honda sur le podium en Autriche, au Red Bull Ring. J'étais là, c'était un moment très spécial pour moi. J'étais sous le podium et cette journée a été très spéciale. Il pense toujours à Honda et dit souvent 'merci Honda'. Il exprime au monde extérieur ce qu'il pense de Honda, ce qui est également important pour toutes les personnes qui travaillent pour Honda."

Verstappen a souvent évoqué l'idée d'une retraite au terme de son contrat actuel avec Red Bull, qui s'engagera à partir de 2026 dans un partenariat avec Ford côté moteur. Pour retrouver Honda, il faudrait alors que Verstappen rejoigne Aston Martin, potentiellement en quittant son écurie actuelle avant la fin de son contrat, ce qui serait possible grâce à une clause contractuelle. Le constructeur dirigé par Lawrence Stroll a déjà engagé un certain nombre d'ingénieurs venant de Red Bull et aurait fait une offre à Adrian Newey ces dernières semaines.

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren