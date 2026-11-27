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Honda ne trouve aucun problème sur le "moteur cassé" d'Alonso à Las Vegas

Fernando Alonso a abandonné à Las Vegas en raison d'un problème moteur présumé, mais Honda affirme ne rien déceler dans les données.

Ronald Vording

Publié: 27 nov. 2026, 11:41

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lors du dernier tour du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, Fernando Alonso a décidé d'en rester là. Le double champion du monde a bloqué ses roues au bout de la longue ligne droite avant d'annoncer à son équipe à la radio : "Aux stands, aux stands, moteur cassé."

Dans le paddock après la course, l'Espagnol a répété que quelque chose n'allait pas avec l'unité de puissance de son Aston Martin : "Le moteur était dans le dur depuis le début de la course, je pense. Nous avions déjà constaté en qualifications que le moteur était en retrait, et je pense que cela a duré toute la course également."

"Je perdais donc beaucoup de temps dans les lignes droites, non seulement par rapport au reste du peloton, mais aussi par rapport à Lance. Je pense que, lors des deux derniers tours, le moteur a complètement lâché."

Dans les jours qui ont suivi, Honda a examiné l'ensemble des données. Mais son ingénieur en chef, Shintaro Orihara, a révélé au Qatar qu'aucun problème n'avait été identifié.

"Après le week-end, nous avons vérifié toutes les données dont nous disposons actuellement et nous avons également procédé à une inspection physique du moteur dans le cadre de sa maintenance", a-t-il expliqué. "Pour le moment, nous n'avons détecté aucun problème sur le moteur, ni dans les données ni lors de cette inspection. Mais nous allons de nouveau vérifier vendredi comment le moteur fonctionne sur ce circuit."

Cette nouvelle vérification ne servira pas uniquement à évaluer les performances de l'unité de puissance sur le circuit de Losail, qui présente un profil complètement différent. Elle permettra également de recueillir davantage de retours de la part d'Alonso afin de déterminer si cette unité de puissance peut encore être utilisée ou si un changement de moteur s'impose.

"Nous avons analysé attentivement ses commentaires et nous en avons tenu compte", a poursuivi Orihara. "C'est pourquoi nous avons vérifié toutes les données ainsi que l'état du moteur. Pour le moment, nous n'avons décelé aucun problème dans les données, mais comme je l'ai indiqué, nous allons procéder à une nouvelle vérification vendredi afin de recueillir les impressions de Fernando."

Shintaro Orihara

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Orihara a ajouté qu'il était difficile pour les pilotes de déterminer précisément ce qui se passait à Las Vegas, justement parce que le circuit était particulièrement sensible à la puissance et offrait peu d'occasions de récupérer de l'énergie.

"À Las Vegas, il était difficile d'analyser l'influence des performances du moteur sur la vitesse de la voiture, car le couple avait un effet important et la gestion de l'énergie était également différente entre les deux voitures. Nos indicateurs montrent que la puissance elle-même est correcte, mais nous devons probablement vérifier tout cela attentivement une nouvelle fois sur ce circuit."

Mike Krack, directeur des opérations piste d'Aston Martin, a souligné la complexité de la situation. Il a expliqué que les mauvaises sensations éprouvées par Alonso, qui l'ont amené à penser que son unité de puissance rencontrait un problème, pouvaient également être liées au déploiement du MGU-K et aux difficultés rencontrées dans ce domaine.

"Je pense que nous devons être prudents, car la part du MGU-K est beaucoup plus importante. Cela signifie que la moindre variation dans le déploiement du MGU-K peut être ressentie comme un problème au niveau du moteur thermique. Et la puissance fournie par le MGU-K varie selon les endroits du circuit. Il est donc souvent beaucoup plus difficile pour les pilotes de juger la situation qu'auparavant. Je pense qu'une partie du problème vient de là."

Si une partie de la confusion peut effectivement provenir des incertitudes liées au déploiement du MGU-K, Orihara a reconnu qu'une autre explication pouvait tout simplement être la frustration accumulée. Ferando Alonso et Lance Stroll ont tous deux insisté sur le fait qu'ils perdaient deux secondes au tour uniquement à cause d'un manque de puissance. Selon Orihara, l'abandon d'Alonso pourrait donc également être lié à cette frustration.

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"Il faudrait poser la question à Fernando. Du point de vue des données, nous n'avons détecté aucun problème. Mais cette année, les performances de notre moteur ne sont probablement pas suffisantes pour apporter satisfaction ou confiance au pilote. Ils ressentent donc peut-être que les performances du moteur ne sont pas bonnes."

Stroll a de nouveau exprimé cette frustration jeudi au Qatar, expliquant que, dans ces conditions, les pilotes Aston Martin ne pouvaient même pas se battre, en particulier sur un circuit comme Las Vegas.

"Nous savons sur quels points nous devons travailler avec la voiture et ce que nous devons améliorer du côté du châssis. Mais quand on arrive sur des courses comme Las Vegas et qu'il nous manque environ deux secondes uniquement à cause du moteur, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il nous faut beaucoup plus de puissance et, espérons-le, nous l'aurons l'année prochaine."

Stroll se montre optimiste quant aux progrès qu'Aston Martin pourra réaliser sur le plan du châssis en 2027, mais il a immédiatement souligné que ces avancées ne serviraient pas à grand-chose sans une amélioration considérable de l'unité de puissance.

"Tout le monde à Silverstone travaille à fond pour atteindre nos objectifs. Mais, comme je l'ai dit, peu importe la qualité du châssis : si le moteur nous fait perdre deux secondes dans les longues lignes droites, il devient quasiment impossible de rivaliser. Voilà où nous en sommes. Nous espérons donc vraiment avoir beaucoup plus de puissance l'année prochaine."

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