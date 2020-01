L'heure de départ du GP du Japon modifiée en 2020

Le programme des différentes épreuves de la saison à venir avait été dévoilé début janvier. Il restait toutefois une inconnue puisque les horaires du Grand Prix qui se tiendra à Suzuka du 9 au 11 octobre prochains restaient à officialiser.

Lire aussi : La nouvelle Mercedes W11 a démarré pour la première fois

Cela est désormais chose faite et le timing du départ de la manche nippone a été avancé d'une heure, passant en heure locale de 14h10 à 13h10. En heure française, ce changement signifie que la course passe de 7h10 à 6h10. Dans le même temps, les deux séances d'essais libres du vendredi débuteront une heure plus tard, les EL1 démarreront en heure locale à 11h00 au lieu de 10h00.

Voici la liste complète des horaires de départ de la saison 2020 :

Grand Prix Heure de départ locale / française Australie 16:10 / 7:10 Bahreïn 18:10 / 17:10 Vietnam 14:10 / 9:10 Chine 14:10 / 8:10 Pays-Bas 15:10 Espagne 15:10 Monaco 15:10 Azerbaïdjan 16:10 / 14:10 Canada 14:10 / 20:10 France 15:10 Autriche 15:10 Grand-Bretagne 15:10 / 16:10 Hongrie 15:10 Belgique 15:10 Italie 15:10 Singapour 20:10 / 14:10 Russie 14:10 / 13:10 Japon 13:10 / 6:10 USA 14:10 / 20:10 Mexique 13:10 / 20:10 Brésil 14:10 / 18:10 Abu Dhabi 17:10 / 14:10

Vidéo sur le même sujet