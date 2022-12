Les horaires des départs des Grands Prix F1 en 2023

Charger le lecteur audio

Ce sont 24 Grands Prix qui devaient composer le calendrier 2023 du Championnat du monde de Formule 1 mais la récente annulation du Grand Prix de Chine a fait tomber le nombre de courses à 23. Néanmoins, cela reste un record puisque jamais une saison de F1 n'avait dépassé 22 épreuves auparavant.

Et la FIA vient de publier les horaires complets des week-ends de Grand Prix. En France métropolitaine, le départ des épreuves européennes sera donné en milieu d'après-midi, le plus souvent à 15h avec pour exception le Grand Prix de Grande-Bretagne, dont le coup d'envoi sera à 16h.

Pour les courses sur les autres continents, il faudra se lever de bonne heure avec des départs à 7h au Japon, en Australie et à Las Vegas, nouveau venu au calendrier. Mais il faudra aussi prévoir de se coucher tard puisque le départ des Grands Prix à Miami, à Montréal, à Austin et à Mexico sera donné entre 20h et 21h30. À noter que le sprint du Grand Prix des États-Unis aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche.

Horaires de départ des courses de F1 en 2023

Date Grand Prix Heure de départ 5 mars Bahreïn 16:00 19 mars Arabie saoudite 18:00 2 avril Australie 07:00 30 avril Azerbaïdjan 13:00 7 mai Miami 21:30 21 mai Émilie-Romagne 15:00 28 mai Monaco 15:00 4 juin Espagne 15:00 18 juin Canada 20:00 2 juillet Autriche 15:00 9 juillet Grande-Bretagne 16:00 23 juillet Hongrie 15:00 30 juillet Belgique 15:00 27 août Pays-Bas 15:00 3 septembre Italie 15:00 17 septembre Singapour 14:00 24 septembre Japon 07:00 8 octobre Qatar 16:00 22 octobre États-Unis 21:00 29 octobre* Mexico 21:00 5 novembre Brésil 18:00 18 novembre** Las Vegas 07:00 26 novembre Abu Dhabi 14:00 * Les horaires d'été se terminent dans la nuit du samedi au dimanche ** Le départ sera donné samedi soir à Las Vegas, dimanche matin en France Programme complet des Grands Prix en 2023 Grand Prix Date EL1 EL2 EL3 Qualifs Course Bahreïn 3-5 mars 12:30-13:30 16:00-17:00 12:30-13:30 16:00-17:00 16:00 Arabie saoudite 17-19 mars 14:30-15:30 18:00-19:00 14:30-15:30 18:00-19:00 18:00 Australie 31 mars-2 avril 03:30-04:30 07:00-08:00 03:30-04:30 07:00-08:00 07:00 Azerbaïdjan 28-30 avril 11:30-12:30 (EL1) 15:00-16:00 (Qualifs) 11:30-12:30 (EL2) 15:30 (Sprint) 13:00 Miami 5-7 mai 19:30-20:30 23:00-00:00 18:30-19:30 22:00-23:00 21:30 Émilie-Romagne 19-21 mai 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 15:00 Monaco 26-28 mai 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 15:00 Espagne 2-4 juin 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 15:00 Canada 16-18 juin 19:30-20:30 23:00-00:00 18:30-19:30 22:00-23:00 20:00 Autriche 30 juin-2 juillet 13:30-14:30 (EL1) 17:00-18:00 (Qualifs) 12:30-13:30 (EL2) 16:30 (Sprint) 15:00 Grande-Bretagne 7-9 juillet 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 16:00 Hongrie 21-23 juillet 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 15:00 Belgique 28-30 juillet 13:30-14:30 (EL1) 17:00-18:00 (Qualifs) 12:30-13:30 (EL2) 16:30 (Sprint) 15:00 Pays-Bas 25-27 août 12:30-13:30 16:00-17:00 11:30-12:30 15:00-16:00 15:00 Italie 1-3 septembre 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 15:00 Singapour 15-17 septembre 11:30-12:30 15:00-16:00 11:30-12:30 15:00-16:00 14:00 Japon 22-24 septembre 04:30-05:30 08:00-09:00 04:30-05:30 08:00-09:00 07:00 Qatar 6-8 octobre 12:30-13:30 (EL1) 16:00-17:00 (Qualifs) 12:30-13:30 (EL2) 16:30 (Sprint) 16:00 États-Unis 20-22 octobre 19:30-20:30 (EL1) 23:00-00:00 (Qualifs) 20:00-21:00 (EL2) 00:00 (Sprint) 21:00 Mexico* 27-29 octobre 19:30-20:30 23:00-00:00 18:30-19:30 22:00-23:00 21:00 Brésil 3-5 novembre 15:30-16:30 (EL1) 19:00-20:00 (Qualifs) 15:30-16:30 (EL2) 19:30 (Sprint) 18:00 Las Vegas 16-18 novembre 03:30-04:30 07:00-08:00 03:30-04:30 07:00-08:00 07:00 Abu Dhabi 24-26 novembre 10:30-11:30 14:00-15:00 11:30-12:30 15:00-16:00 14:00 En jaune, les Grands Prix ayant un sprint le samedi * Les horaires d'été se terminent dans la nuit du samedi au dimanche.