Horner : La F1 sur une "pente dangereuse" avec la formule anti-rebonds

Après avoir récolté des données sur les rebonds lors du GP du Canada, la FIA a repoussé l'entrée en vigueur de toute mesure sur le sujet au Grand Prix de France. À partir de cette épreuve, la fédération prévoit de mesurer en temps réel l'oscillation aérodynamique des voitures pour tenter de circonscrire des situations jugées à risque.

La formule complexe permettra de fixer une limite au-dessus de laquelle les écuries ne pourront pas faire courir leurs F1, sous peine d'exclusion. S'exprimant sur le sujet dans le cadre de la conférence de presse de ce samedi matin à Silverstone, Christian Horner s'est montré satisfait du processus de consultation mis en place pour avancer dans le domaine, tout en soulevant des inquiétudes concernant la complexité de la formule proposée par la FIA ainsi que le risque, selon lui, d'influence sur les réglages.

"La formule de mesure dont ils parlent est assez compliquée, c'est ce qui pose problème : sur quelle période la mesure est effectuée, les cas individuels et tout ce genre de choses", a déclaré le directeur de Red Bull.

"Quand vous regardez d'un point de vue de puriste, ce n'est pas idéal, parce qu'il semble que nous donnions de plus en plus d'influence à la FIA pour dicter ce que sont les réglages. À quel moment vont-ils dire que vous devez utiliser tel aileron arrière, ou une certaine hauteur de caisse ? C'est une pente dangereuse."

"Je comprends que c'est pour des raisons de sécurité que cette mesure est introduite, parce que le marsouinage sur un nombre limité de voitures est évidemment à un niveau extrême, et ils cherchent à avoir ce mécanisme pour le contrôler. Mais j'espère que ce ne sera que pour cette année et que toutes les équipes le maîtriseront, car je suis sûr que toutes les voitures convergeront l'année prochaine. Ce n'est certainement pas un précédent que nous voulons suivre, sinon les réglages seront dictés par les directives de la FIA."

La Directive Technique sur le sujet fera l'objet de plus amples discussions en Commission F1 la semaine prochaine. Mais les écuries disposeront de deux courses (Silverstone et Red Bull Ring) pour l'appréhender d'ici le Paul Ricard, ainsi que de quelques "jokers" lors de plusieurs épreuves pour pouvoir s'y conformer du mieux possible.

Le patron de Williams, Jost Capito, a fait écho aux propos de Horner sur la complexité de la formule, en déclarant : "La proposition est beaucoup trop compliquée. Nous devons trouver des solutions plus simples qui permettent encore à l'équipe de travailler et de faire les réglages, tout en respectant le règlement."

