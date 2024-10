Horner juge les jeunes pilotes "mieux préparés" pour la F1

Avec l'arrivée de Liam Lawson au Grand Prix des États-Unis, la grille 2024 de F1 accueillera un nouveau jeune pilote. Bien que le Néo-Zélandais ne soit plus considéré comme un rookie, ayant participé à plus de deux épreuves dans la discipline, il peut être placé dans la catégorie des débutants au même titre que Franco Colapinto.

Les performances du pilote argentin, tout comme celles du remplaçant de Carlos Sainz et Kevin Magnussen, Oliver Bearman, et de Liam Lawson l'année dernière, ont impressionné. Colapinto ne cesse de montrer qu'il était en effet un très bon choix pour prendre la place de Logan Sargeant. Le pilote Williams a déjà inscrit ses premiers points en F1, réussi à atteindre la Q3, à se qualifier devant son coéquipier et à s'attirer les louanges en piste de Sergio Pérez, tout cela en seulement trois Grands Prix disputés.

Alors que beaucoup d'écuries hésitent entre faire le pari de la jeunesse ou jouer la sécurité avec l'expérience, les jeunes pilotes démontrent en réalité que miser sur leur montée dans la discipline ne serait pas si dangereux que cela, au contraire. Toutefois, beaucoup de facteurs entrent en jeu dans la titularisation d'un pilote et rien ne peut prévoir comment celui-ci se débrouillera au volant d'une F1.

De plus, les outils mis à disposition pour aider à découvrir les jeunes pilotes ne sont pas vraiment au point. La FIA a même proposé le projet d'une course sprint de Formule 1 réservée uniquement aux débutants, qui ne verra pas le jour avant 2025. La Formule 2 fait partie de ces outils permettant la promotion des jeunes talents. Toutefois, Christian Horner le directeur de Red Bull, estime qu'il est difficile de comprendre le véritable niveau des pilotes engagés dans ce championnat.

"Je trouve qu'il est difficile de comprendre le niveau en Formule 2 ces jours-ci", déclare le patron britannique sur le podcast F1 Nation. "Parce que quand on regarde le travail qu'Oliver Bearman [actuellement 15e du classement de F2] a fait quand il a remplacé Carlos Sainz en F1 chez Ferrari et sur l'un des circuits les plus difficiles du calendrier en Arabie saoudite, il avait l'air d'un vétéran. Et il l'a fait contre un coéquipier coriace [et encore] contre Nico Hülkenberg [en remplacement de Kevin Magnussen à Bakou] plus récemment."

"Colapinto a été une surprise totale, parce qu'il est passé inaperçu en F2 [il a remporté une course sprint cette saison et se classe septième du championnat], personne ne parlait de lui et puis il a sauté dans la Williams, et il a été exceptionnel lors des quelques courses qu'il a faites. Il a été vraiment, vraiment impressionnant. C'est donc difficile à dire. Est-ce que cela signifie que [Isack] Hadjar [deuxième du championnat de F2 et pilote de réserve Red Bull], en les battant tous, est une bonne option ? Tant que nous ne leur aurons pas donné leur chance, nous ne le saurons pas."

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Visa Cash App RB a, comme Williams, franchi le pas en préférant la jeunesse à l'expérience et en remplaçant Daniel Ricciardo par Liam Lawson. Lors de son apparition en F1 en 2023, toujours en remplacement de Ricciardo, alors blessé, le Néo-Zélandais avait déjà largement fait ses preuves.

Horner estime que la raison pour laquelle ces jeunes pilotes sont aussi performants viendrait du fait qu'ils arrivent dans la discipline sans aucune influence due à l'expérience, comme des pages blanches prêtent à être noircies d'encre, avec une seule idée en tête : piloter le plus rapidement, qu'importe la monoplace.

"Quand vous arrivez en Formule 1, vous recevez une énorme quantité d'informations", déclare-t-il. "Tout le monde analyse la force avec laquelle vous freinez, l'endroit où vous freinez, le moment où vous freinez, votre style, votre positionnement, comment vous gérez le pneu, tous ces éléments. Vous recevez tous ces renseignements. Et ce qu'on a tendance à trouver chez les jeunes, c'est qu'ils semblent avoir la capacité de s'adapter très rapidement."

"Peut-être qu'ils y arrivent parce qu'ils ne sont pas influencés par d'autres idées préconçues sur la façon dont une voiture devrait être [pilotée] ; ils s'adaptent, tout simplement, et pilotent rapidement. À mesure que les pilotes avancent dans leur carrière et prennent de l'expérience, ils perdent l'habitude de piloter des voitures moins performantes, ou des voitures avec des défauts, parce qu'ils sont toujours en train de les comparer avec certaines des meilleures voitures qu'ils ont eues."

"C'est difficile à dire, mais les jeunes qui arrivent sont affamés et ils roulent comme des fous. Et c'est ce qu'on constate avec tous ces juniors qui arrivent en ce moment ; ils sont, comme vous l'avez dit, mieux préparés. Ils courent bien, ils savent comment économiser les pneus, etc."