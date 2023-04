Horner salue la patience de Verstappen face aux Mercedes

Charger le lecteur audio

Auteur de la pole position au Grand Prix d'Australie, Max Verstappen a été dépassé par George Russell à l'extinction des feux, avant qu'une manœuvre agressive de Lewis Hamilton ne le relègue au troisième rang. Verstappen s'est ensuite maintenu au troisième rang jusqu'à une première intervention de la voiture de sécurité, où Russell est rentré au stand. Le drapeau rouge qui a suivi a permis à Hamilton et à Verstappen de changer de pneus, et le pilote Red Bull a aisément pris l'avantage avec le DRS au restart, avant de dominer le reste de l'épreuve.

"Il fallait évidemment que Max dépasse Lewis", a indiqué Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Les deux Mercedes ont pris un bon départ, elles ont été très agressives au premier tour, et Max a démontré une grande patience en ne se laissant pas entraîner."

"George a pris un envol canon, et il a plongé au premier virage, alors Max s'est écarté, et s'écarter a compromis sa trajectoire dans le virage 2. Puis Fernando et Lewis se sont rapprochés, et Lewis a envoyé un missile au virage 3. Je le répète, j'ai trouvé qu'il avait démontré une grande patience en s'écartant. C'était une dure bataille entre eux deux."

Verstappen, lui, n'était pas ravi de la manœuvre de son rival. "De mon côté, j'ai juste essayé d'éviter le contact", a expliqué le Néerlandais. "Le règlement est très clair sur ce que l'on a le droit de faire désormais à l'extérieur, clairement il n'est pas suivi, mais ce n'est pas grave. Vous savez, nous avions un bon rythme. Nous les avons doublés de toute façon. Mais c'est quelque chose à prendre en compte pour les prochaines courses."

Hamilton s'est cependant défendu de tout pilotage antisportif : "J'ai trouvé ça très bien. Il a freiné tôt et j'ai freiné tard, j'étais complètement à l'intérieur, et je pense que nous nous sommes tous deux laissé de la place. Je ne l'ai pas tassé hors de la piste et il ne s'est pas déporté vers moi, alors nous ne nous sommes pas touchés, et c'est la course."

