Horner : Les problèmes de fiabilité de Mercedes sont "très inhabituels"

Mercedes a révélé vendredi, avant le Grand Prix des États-Unis, que Valtteri Bottas serait pénalisé sur la grille de départ pour la troisième fois en quatre courses après avoir fait installer un nouveau moteur à combustion interne sur sa voiture, alors que l'équipe tente de gérer un problème récurrent. Qualifié quatrième, il s'élancera neuvième.

Les structures clientes de Mercedes, Aston Martin et Williams, ont également été contraintes à des pénalités moteur ce week-end, ce qui signifie que Sebastian Vettel et George Russell se retrouveront en fond de grille, respectivement 18e et 20e.

Le responsable de Mercedes en F1, Toto Wolff, a déclaré vendredi que la question de la fiabilité n'était "pas insignifiante" et que le constructeur "s'accroche pour survivre en fournissant tous les clients" tout en essayant de comprendre au mieux son problème.

Tout souci de fiabilité moteur pourrait avoir un impact important sur les chances de Lewis Hamilton, qui se trouve à six points de Max Verstappen (Red Bull Racing) en tête du championnat pilotes à seulement six manches de la fin. Christian Horner a déclaré que la fiabilité "pourrait jouer un rôle clé" dans le championnat, avant d'ajouter : "La fiabilité peut être décisive. Il faut arriver à la fin des courses."

Bottas a déjà été équipé d'une nouvelle unité de puissance en Italie et en Russie, ce qui signifie que le moteur à combustion interne supplémentaire à Austin lui permettra de disposer d'un grand nombre de pièces de rechange en vue de la fin de la saison.

Horner a estimé que Mercedes faisait "la part des choses entre risque et récompense", c'est-à-dire entre les pénalités reçues et la performance accrue dont elle va bénéficier grâce au grand nombre de moteurs pour couvrir les courses restantes. Toutefois, le Britannique a déclaré qu'il était "très inhabituel pour Mercedes" de se heurter à de tels problèmes de fiabilité. "Ils ont évidemment été la référence en matière de fiabilité au cours des six ou sept dernières années. Il est donc inhabituel qu'ils soient dans cette situation."

Verstappen est passé à une nouvelle unité de puissance lors du Grand Prix de Russie, ce qui, selon Red Bull, devrait lui permettre d'aller jusqu'au bout de la saison sans nouvelles pénalités. "Nous espérons aller jusqu'à la fin de l'année avec ce que nous avons, mais c'est notre présomption. La situation peut changer assez rapidement, comme vous pouvez le voir, donc vous savez, on ne peut jamais dire jamais. Mais nous pensons qu'en prenant une pénalité à Sotchi, cela nous a permis de revenir dans une position raisonnable."

L'année 2021 voit Red Bull participer à la lutte pour le Championnat du monde pour la première fois depuis huit ans, aidé en partie par les gains de son partenaire moteur, Honda, pour cette saison.

Outre les propres aspirations au titre de Verstappen, Red Bull est également en course pour le championnat constructeurs, avec 36 points de retard sur Mercedes. "Je pense que nous les poussons très fort cette année. Nous avons vraiment tout donné cette saison et à peu près à chaque course, nous avons réussi à leur donner du fil à retordre."

"Quand on sait à quel point ils ont été dominants ces sept dernières années et que cette voiture est en grande partie une reprise de celle de l'an dernier, qui était sans doute leur voiture la plus dominante, cela en dit long sur l'équipe [Red Bull]. Ils nous ont mis dans cette position à six courses de la fin."