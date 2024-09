Horner : La décision de la FIA "encourage" à imiter McLaren et Mercedes

Après le Grand Prix d'Italie, Red Bull et Ferrari ont demandé une réponse définitive à la FIA sur la question des ailerons avant conçus par McLaren et Mercedes, qui sont soupçonnés d'être particulièrement flexibles quand la voiture est en piste. La fédération, qui suit de près la question depuis le GP de Belgique, où elle a commencé à installer des caméras sur les F1 pour mesurer ce phénomène, a répondu que "tous les ailerons avant sont actuellement conformes au règlement".

Il avait toutefois été clairement indiqué avant la mise en place des vérifications par la FIA à Spa que ce processus visait à comprendre la question de la flexibilité pour l'avenir, et notamment concernant la réglementation 2025, sans que des mesures soient prises concernant les designs 2024.

Dans ce contexte, Christian Horner, le directeur de Red Bull, qui avait déjà indiqué avant la clarification par la FIA qu'il faudrait "suivre" cette voie si elle était jugée légale, a confirmé que la position de l'instance allait "encourager" son équipe à aller vers des concepts similaires, qui passent les tests statiques de la FIA réalisés à l'arrêt mais affichent une certaine élasticité aérodynamique en piste.

"Je pense que ce qui est crucial pour toute équipe, comme pour tout le reste dans ce genre de cas, c'est toujours la clarté", a lancé Horner dans le paddock de Bakou. "Est-ce que telle ou telle chose est acceptable ou non ? Si c'est jugé acceptable, cela vous encourage évidemment à rechercher vous-même des solutions similaires."

"L'instance régulatrice dispose évidemment de toutes les informations disponibles. Elle dispose de toutes les analyses qu'elle a récemment effectuées en installant des caméras sur de nombreuses voitures. Ils collectent ces données. Mais oui, comme je l'ai dit, ça fait partie de ces choses qui, si elles sont jugées acceptables, vous incitent à suivre cette voie."

Dans sa directive technique TD34, la fédération rappelle cependant que le fait de passer les tests statiques ne donne pas un blanc-seing aux écuries puisque "les designs dont les caractéristiques structurelles sont altérées par des paramètres secondaires" ne sont pas considérés comme légaux en eux-mêmes. Cela se réfère ainsi à la question de la déformation des pièces sous la charge aérodynamique et/ou en raison de la température, même si la FIA a rappelé dans sa clarification post-Monza qu'"aucune pièce n'est infiniment rigide".

La fédération poursuivra en tout cas son travail de récolte de données jusqu'à Singapour le week-end prochain afin de disposer "d'une vaste base de données permettant de dresser le tableau le plus objectif possible de la situation", même si aucune modification réglementaire n'est prévue "à court terme".

Pour rappel, la flexibilité des ailerons avant serait l'une des recettes des performances affichées cette année par McLaren et, dans une moindre mesure, Mercedes. Un aileron avant plus flexible favorise en théorie à la fois la vitesse de pointe en réduisant la traînée quand la charge aérodynamique est la plus forte (donc dans les lignes droites), tout en permettant un meilleur équilibre global dans les virages, notamment à haute et moyenne vitesse, puisque la charge est réduite sur l'avant, ce qui a tendance à empêcher la voiture de survirer excessivement.

Avec Jake Boxall-Legge