Formule 1

Horner appelle à repenser le plafond budgétaire F1 : "Les équipes dépensent 500 à 600M"

Depuis 2021, la F1 est soumise à un plafond budgétaire, qui s'élève actuellement à 215 millions de dollars, auxquels s'ajoutent d'autres dépenses.

Ed Hardy Stuart Codling

Publié: 17 oct. 2026, 14:09

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Christian Horner a appelé la Formule 1 à relever le plafond budgétaire, actuellement de 215 millions de dollars, en affirmant que "les écuries dépensent entre 500 et 600 millions de dollars" chaque année.

Depuis 2021, la discipline fonctionne selon un système de plafond budgétaire qui limite les dépenses des écuries par saison, ce plafond ayant été fixé initialement à 145 millions de dollars avant d'être porté à 215 millions de dollars.

Mais ces 215 millions de dollars ne couvrent pas l'ensemble des dépenses d'une équipe de F1, car les contrats des pilotes, les salaires des trois personnes les mieux rémunérées hors pilotes, les frais de déplacement et les dépenses de marketing n'y sont pas inclus.

De nombreux autres postes de dépenses ne sont pas pris en compte, tandis qu'il existe également un plafond budgétaire distinct de 190 millions de dollars pour les moteurs, ce qui signifie que les coûts restent astronomiques alors que la valeur des écuries atteint des sommets sans précédent.

Christian Horner, dont l'ancienne écurie Red Bull a dépassé de 5% le plafond de 2021, ce qui lui a valu une amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10% de ses essais en soufflerie et en CFD, a donc exhorté la F1 à repenser ce système.

"Au cours des premières années, il y a eu une phase d'adaptation à ces règles", a-t-il déclaré à Autosport. "Les éléments pour lesquels nous avons été sanctionnés lors de cette première année ne poseraient plus de problème aujourd'hui, ni même lors de la deuxième année."

Max Verstappen au GP de Monaco 2021.

Photo de: Valery Hache

"Je pense donc qu'ils ont réglé la question pour une grande partie de la réglementation. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que le plafond budgétaire est fixé à un peu plus de 200 millions de dollars, mais que les écuries dépensent 500 ou 600 millions de dollars."

"Il faut inclure davantage d'éléments dans ce plafond. Je pense que le plafond concernant les moteurs, en tant que plafond global, est sans doute une bonne chose, mais la question est : à quel niveau doit-il se situer ?"

"Les écuries de Formule 1 dépenseront tout l'argent dont elles disposent ; c'est comme un ballon qui n'est pas assez gonflé : si vous le comprimez d'un côté, l'air va s'échapper ailleurs."

"Vous remarquerez donc que, désormais, les salaires des pilotes sont bien plus élevés qu'avant l'instauration du plafond budgétaire ; il s'agit de trouver le juste équilibre, et je pense que désormais, toutes ces entreprises ne constituent plus des passifs."

"Même la plus petite écurie du plateau affiche une valorisation de plusieurs milliards de dollars. Il y a cinq, six ou sept ans, elles auraient été considérées comme des passifs. Le fait qu'une écurie comme Haas ou Williams ait gravi les échelons a donc apporté une réelle valeur ajoutée à ces écuries, ou franchises."

Carlos Sainz

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mais Williams n'est toujours pas particulièrement satisfaite du plafond budgétaire, le directeur de l'écurie, James Vowles, ayant affirmé ce mois-ci que les structures de pointe en tiraient davantage profit que le reste du plateau.

Le Britannique estime que son équipe est limitée dans ses dépenses consacrées à la voiture et aux coûts de personnel, car elle affecte cet argent à des dépenses d'investissement qui relèvent du plafond.

Des écuries comme Red Bull, Mercedes et Ferrari, en revanche, avaient déjà investi massivement dans des installations de classe mondiale avant l'instauration du plafond ; elles peuvent donc désormais consacrer directement ces 215 millions de dollars à des investissements liés à la piste.

Malgré cela, le plafond budgétaire a tout de même apporté d'énormes avantages à la F1, les écuries étant plus stables que jamais, si l'on tient compte du fait que Force India est le dernier constructeur à avoir été placé en redressement judiciaire en 2018. "Avant cela, la Formule 1 ressemblait à un seau rempli d'argent dont le fond était troué", a ajouté Horner.

"On courait aussi loin que possible avec cet argent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et on dépensait un peu plus que ce dont on disposait réellement. Nous avons vu de nombreuses écuries apparaître puis disparaître en conséquence, et aujourd'hui, grâce au plafond budgétaire, l'efficacité s'est améliorée."

Esteban Ocon sur la Force India en 2018.

Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Je me souviens qu'avant l'instauration du plafond budgétaire, le montant des stocks inutilisés dont nous disposions à la fin de la saison - et qui n'avaient jamais été montés sur une voiture - s'élevait à des dizaines de millions de livres."

"Nous en avions parce que, en matière de propriété intellectuelle, on ne veut pas que ces pièces disparaissent, on ne va pas les détruire, et elles finissaient donc par s'entasser dans des entrepôts remplis de châssis, d'ailerons et de pièces de suspension - un peu comme dans un scénario tiré d'Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue !"

"Aujourd'hui, avec le plafond budgétaire, on ne peut plus se permettre ce luxe ; on est donc beaucoup plus sélectif dans ce qu'on fabrique, dans la manière dont on dépense son argent, ainsi que dans l'utilisation et la consommation de ces pièces."

"Cela a entraîné une réelle rationalisation au sein des entreprises ; ainsi, les équipes comptables jouent désormais un rôle aussi important que les équipes de conception pour remporter les Grands Prix."

"Au moment où j'ai quitté l'entreprise, le service comptable était aussi important que le bureau d'études, car les règles financières sont tout aussi importantes que les règles sportives ou techniques."

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