Horner reproche à Mercedes une tactique "très défaitiste" à Monaco

Avec une RB20 en sixième place sur la grille et la seconde reléguée au 16e rang avant d'être éliminée dans l'accident du premier départ, Christian Horner savait que le GP de Monaco avait toutes les chances de ne pas accoucher d'un résultat très probant pour son écurie. Il s'agit même de la pire moisson de points de l'écurie (huit unités) depuis le GP de Bahreïn 2022, quand les deux Red Bull avaient abandonné en fin d'épreuve.

Sur un circuit où dépasser est quasiment impossible en conditions de course normales et où le drapeau rouge a retiré la nécessité de s'arrêter au stand pour changer de pneus, pour la première fois de l'histoire du Championnat du monde, le top 10 au départ était le même à l'arrivée.

Quant à Max Verstappen, il s'est rapidement trouvé pris dans une tenaille entre les deux Mercedes, les trois pilotes étant contraint de boucler 77 tours en pneus mediums. Le tout à un rythme d'abord encore plus lent qu'aux avant-postes, imposé par George Russell devant lui, jusqu'à volontairement accuser un retard d'une vingtaine de secondes sur Lando Norris. En fin de course, une fois le Néerlandais passé par les stands pour répondre à la tentative gâchée d'undercut de Lewis Hamilton, Russell a accéléré pour se protéger.

Une tactique globale de Mercedes que Christian Horner, le directeur de Red Bull, assure ne pas bien comprendre, même s'il estime qu'elle n'a rien changé au résultat : "Je n'ai pas vraiment compris la course de Mercedes [dimanche], c'était une course extrêmement conservatrice de la part de George parce que perdre autant de temps et ensuite aller si vite à la fin, cela n'avait pas beaucoup de sens, mais je ne pense pas que cela aurait changé quoi que ce soit. Ils n'allaient dépasser personne, c'était juste une course très défaitiste qui consistait à essayer de défendre la cinquième place."

La course sur le Rocher est toutefois surtout une défaite comptable pour son écurie, qui a perdu une partie de son avance aux deux championnats, avec la confirmation que la RB20 n'a pas forcément corrigé les défauts vus l'an passé : "Nous l'avons vu à Singapour l'année dernière également, [et] nous en avons eu un autre exemple. Nous savons que c'est un aspect de la voiture sur lequel nous devons travailler."

"C'était une course très statique. Je veux dire : le top 10 est celui du départ. Le drapeau rouge a effectivement tué la course, parce que tout le monde voulait simplement aller jusqu'au bout. Donc oui, nous avons quelques leçons à tirer de ce week-end et quelques problèmes que nous devons résoudre avec la voiture."

Avec Jonathan Noble et Pablo Elizalde