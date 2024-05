Horner révèle que Red Bull a recruté 220 employés de Mercedes

Lors du Grand Prix de Miami, il est apparu que plusieurs figures importantes du staff de Red Bull, et notamment son directeur sportif Jonathan Wheatley, étaient en discussion avec d'autres écuries au sujet de leur avenir.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a ainsi lancé avoir noté une recrudescence des CV en provenance de la structure de Milton Keynes, soupçonnant que l'annonce récente du départ d'Adrian Newey ne soit que le premier des dominos qui tomberont dans le contexte de la lutte de pouvoir entre les camps autrichien et thaïlandais de la marque.

Toutefois, interrogé sur le sujet, Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a assuré ne pas s'inquiéter de ces rumeurs, tout en en profitant pour lancer une pique à son meilleur ennemi, Toto Wolff, le patron de Mercedes.

"Je n'ai pas d'inquiétude quant à la profondeur de l'équipe. Bien sûr, il y aura toujours des transferts entre équipes. Je ne sais pas combien nous ou VCARB avons employé de personnes venant de McLaren cette année", a d'abord déclaré le Britannique.

"En ce qui concerne Mercedes, nous avons recruté 220 personnes de HPP [High Performance Powertrains, le département moteur de Mercedes] pour les intégrer à Red Bull Powertrains. Alors, quand on parle de perdre des gens, je serais un peu plus inquiet pour les 220 que pour un ou deux CV [qui traînent dans le paddock]."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner n'est en sus pas surpris de voir Brown et Wolff se montrer actifs dans les médias sur le sujet : "Je pense que c'est inévitable. Les deux candidats impliqués, ils parlent beaucoup. Mais je ne vais pas me laisser entraîner dans un débat sans fin. Ça me ferait plus me focaliser sur ses propres problèmes que Toto lui-même."

L'inquiétude semble en effet limitée chez Red Bull concernant les quelques figures en discussion avec d'autres équipes. Wheatley est pour sa part en fin de contrat prochainement mais chercherait à devenir un directeur d'écurie.

Selon les informations de Motorsport.com, l'équipe a récemment prolongé les contrats d'autres membres importants du staff, à commencer par le responsable de l'aérodynamique Enrico Balbo et le responsable de l'ingénierie de performance Ben Waterhouse. Plus tôt dans l'année, c'est Pierre Waché, son directeur technique, qui a prolongé son engagement du côté de Milton Keynes.

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren