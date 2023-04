Horner évoque un Ricciardo méconnaissable à son retour chez Red Bull

Charger le lecteur audio

En 2018, alors qu'il disputait sa cinquième saison chez Red Bull et remportait le Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo était l'un des pilotes les mieux cotés du plateau en Formule 1. Désormais, après quatre campagnes plus ou moins compliquées chez Renault puis McLaren (qui ont tourné au burn-out d'après l'intéressé), ce dernier est de retour à Milton Keynes en tant que pilote essayeur. Et il n'était manifestement plus le même pilote qu'il y a cinq ans, confie le directeur d'équipe Christian Horner.

"Je pense que le problème est que quand on pilote une voiture qui a ses limites, on s'adapte afin d'en tirer le maximum", analyse Horner. "Il était clair à son retour qu'il avait pris des habitudes, si bien que nous ne reconnaissions pas le Daniel qui nous avait quittés [quatre] ans plus tôt. Mais les congés de Noël lui ont donné l'opportunité de se réinitialiser, et quand il est revenu pour se lancer dans le travail de 2023, il a été opérationnel immédiatement."

"Je crois qu'il apprécie la sensation de la voiture dans le monde virtuel, et la corrélation avec ce que nous voyons dans le monde réel semble être bonne. Je crois qu'il a terriblement envie de rouler dans la voiture à un moment afin de valider ça. En tout cas, nous sommes certainement en train de retrouver un Daniel qui nous rappelle bien davantage celui que nous connaissions."

Ricciardo s'est rendu sur son premier Grand Prix de la saison en Australie, lui qui va assister à quelques courses en tant que pilote de réserve mais va surtout prendre du recul et contribuer aux activités de Red Bull Racing en roulant sur le simulateur et en participant à des démonstrations.

"Il se plonge vraiment là-dedans. Il participe à toutes les réunions et il travaille dur sur le simulateur au Royaume-Uni pour nous aider en week-end de Grand Prix et pour faire du travail de développement. Daniel est simplement une énergie positive qui nous entoure et c'est super de le voir retrouver la niaque, de voir ce grand sourire sur son visage. Quand il entre dans une pièce, il l'illumine."

"Espérons qu'il va redécouvrir son amour pour ce sport. Il va faire quelques essais pour nous plus tard dans l'année, et on verra comment ça se passera pour lui. Mais je pense que c'est une expérience différente. Cela doit être très dur pour lui de ne pas être titulaire ce week-end, mais je pense qu'il s'est plongé dans ce nouveau rôle et y adhère", conclut Horner.

Propos recueillis par Jonathan Noble

