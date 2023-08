Horner et Wolff, les derniers "dinosaures" ?

En fin d'année 2023, Franz Tost va quitter la direction de l'écurie AlphaTauri, qu'il dirige depuis 2005, et sera remplacé à ce poste par un binôme formé par Peter Bayer qui prendra le rôle de PDG et Laurent Mekies qui sera aux commandes de l'équipe au quotidien.

L'Autrichien est, avec Christian Horner, le dirigeant d'écurie en poste depuis le plus longtemps dans le paddock actuel. Un paddock qui a connu ces dernières années un renouvellement important de son personnel, en même temps que se sont déployées des organisations de plus en plus diverses et éloignées du modèle très vertical qui avait cours lors des décennies précédentes.

En cela, Horner, qui dirige Red Bull Racing depuis 2005, estime qu'il fait partie de la dernière génération des directeurs d'équipe à l'ancienne, aux côtés de son meilleur ennemi, Toto Wolff, le directeur de Mercedes.

"Quand je regarde autour de moi, il y a des personnalités très différentes", a déclaré Horner dans le cadre du podcast Unlapped. "Quand je suis arrivé dans ce sport, il y avait Ron Dennis [chez McLaren], Flavio Briatore [chez Renault], Eddie Jordan [chez Jordan] et Jean Todt [chez Ferrari]."

"Il y avait Bernie Ecclestone [directeur général du Formula One Group] qui dirigeait, il y avait Max Mosley [à la tête de la FIA], Frank Williams [chez Williams] ; des personnages et des personnalités vraiment fortes. Bien sûr, aujourd'hui, vous regardez autour de vous – c'est peut-être juste moi qui vieillis – mais il y a plus de managers et c'est devenu beaucoup plus technique que l'aspect entrepreneurial."

"Je suppose que Toto et moi-même sommes peut-être deux des personnages les plus 'dinosaures' par rapport à d'autres, même si je suis encore parmi les plus jeunes directeurs d'équipe. Mais la dynamique et la définition de ce qu'est un directeur d'équipe aujourd'hui sont très différentes de ce qu'elles étaient lorsque je suis arrivé à ce poste."

Horner, qui avait pris son poste de directeur de Red Bull à l'âge de 31 ans, fêtera ses 50 ans en novembre prochain. Quant à Toto Wolff, actuellement âgé de 51 ans, il est à la tête de Mercedes depuis 2013.