Haas a besoin d'une "stratégie à long terme" pour s'améliorer en course

Bien positionné sur la grille de départ du Grand Prix du Canada grâce à un drapeau rouge idéalement placé en Q3, Nico Hülkenberg a vu l'arrivée à une anonyme quinzième position. Si sa Haas VF-23 s'est montrée compétitive sur le Circuit Gilles-Villeneuve lors de l'épreuve des qualifications, son rythme a radicalement chuté en course, sur de plus longues distances.

Un train de voitures s'est rapidement formé derrière l'Allemand en début de course, compte tenu de son rythme bien inférieur à celui de ses adversaires, qui a été l'un des premiers hommes à s'arrêter au stand. Un tournant de sa course, puisque le Safety Car a fait son apparition quelques instants plus tard et a permis à la plupart de ses adversaires directs de changer de gommes tout en restant devant lui.

Interrogé par Motorsport.com sur le timing du Safety Car, Hülkenberg a répondu : "Ça n'a pas aidé, c'est certain. J'ai perdu un tas de places, le timing n'était pas bon. C'était très différent [des qualifications] avec le drapeau rouge !"

"Mais je pense que nous avions aussi du mal à avoir du rythme et gérer l'usure des pneus. Peut-être pas autant ici mais j'ai eu l'impression qu'il nous manquait plus de rythme par rapport à certains de nos rivaux."

La dégringolade de Hülkenberg vient s'ajouter à une longue liste de contre-performances de Haas le dimanche après avoir brillé le samedi. Parmi les exemples récents, en Espagne, le même Hülkenberg est passé de la huitième à la quinzième place tandis que son coéquipier Kevin Magnussen a perdu six positions au Grand Prix de Miami (de quatrième à dixième).

Ainsi, le #27 a exhorté son équipe à trouver une solution, bien qu'il ait conscience que cela nécessitera du temps.

"Si vous êtes assiégé et que vous savez que ça ne tient qu'à un fil, ce n'est pas très drôle, mais c'est comme ça. C'est dur à avaler, surtout dans le feu de l'action", a-t-il ajouté. "Nous devons anticiper et trouver une solution à long terme. Il n'y a rien que nous puissions faire vis à vis des réglages pour résoudre ça, il s'agit de problèmes plus importants. Nous en sommes tout à fait conscients et nous y travaillons. Mais nous devons adopter une stratégie à plus long terme pour devenir vraiment meilleurs."

Initialement deuxième des qualifications du Grand Prix du Canada, Hülkenberg a par la suite écopé d'une pénalité de trois places pour un excès de vitesse sous drapeau rouge. Une sanction que le pilote Haas n'a pas remis en question.

"Évidemment, c'est dommage", a-t-il noté. "Mais j'ai enfreint la loi. C'est justifié. Je l'accepte totalement. Ça n'aurait fait aucune différence pour la fin de la course de toute façon, mais ce n'est évidemment pas génial d'avoir fait cette erreur."

Propos recueillis par Adam Cooper