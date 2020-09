Hülkenberg remplace Pérez pour le GP du 70e Anniversaire

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Nico Hülkenberg avait remplacé au pied levé Sergio Pérez, testé positif au COVID-19 la veille des premiers essais. Cependant, ce remplacement a tourné vinaigre : si l'Allemand a pu disputer les essais libres et les qualifications, se qualifiant à la 13e place sur la grille, il n'a en revanche pas pu prendre part à la course en raison d'un problème mécanique.

Hülkenberg va avoir une deuxième chance, toujours à Silverstone, puisque malgré la fin de sa quarantaine qui a été officiellement validée par les autorités britanniques, Pérez a de nouveau été contrôlé positif suite à un test effectué ce jeudi et ne pourra donc pas réintégrer le paddock, selon les règles établies par le Code de conduite de la FIA.

"Le test de Sergio a donné un résultat positif et il va continuer à s'isoler conformément aux directives de Public Health England", a indiqué Racing Point dans un communiqué ce vendredi matin. "Il est en bonne santé physique et se rétablit. Toute l'équipe souhaite bonne chance à Sergio et à sa famille et nous sommes impatients qu'il revienne."

La question se pose désormais de savoir si ce nouveau test positif va également mettre en péril la participation de Pérez au Grand Prix d'Espagne de Barcelone le week-end prochain. Aucune information sur le sujet n'a encore été communiquée.

Même si les circonstances sont évidemment particulières, Hülkenberg se réjouit d'avoir une nouvelle opportunité avec l'écurie de Silverstone. "Je suis ravi de repartir avec l'équipe à Silverstone", a ainsi déclaré l'Allemand. "Le week-end dernier était un véritable saut dans l'inconnu pour moi, ayant quitté l'écurie pendant quelques années ; j'ai piloté une voiture que je n'avais jamais pilotée auparavant."

"J'ai appris beaucoup de choses sur la RP20 depuis une semaine et je suis prêt à utiliser mon expérience ce week-end. Courir à nouveau sur le même circuit simplifie un peu les choses, et l'équipe m'a très bien aidé à prendre mes marques. Je pense que nous pouvons jouer les points ce week-end, c'est assurément mon objectif. Je souhaite également le meilleur à Checo dans son rétablissement."

Quant à Otmar Szafnauer, le directeur de l'écurie, il a ajouté : "Nico a fait du très bon travail le week-end dernier lorsque nous lui avons demandé à la dernière minute de courir pour nous à Silverstone. Et il a prouvé pourquoi il était un choix évident pour remplacer Checo."

"C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu prendre le départ de la course dimanche, mais tout ce dur travail va s'avérer très utile pour ce week-end. La présence de Checo nous manque, mais nous lui souhaitons le meilleur et attendons avec impatience son retour dans l'équipe dans un avenir proche."