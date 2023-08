Hülkenberg impute aux politiques le déclin de la F1 en Allemagne

Si la Formule 1 a gagné en popularité ces dernières années, on ne peut pas dire que l'Allemagne suive cette tendance. Faute de budget suffisant, ce pays qui a accueilli la catégorie reine du sport automobile à 79 reprises n'a plus tenu de Grand Prix depuis 2020 au Nürburgring – grâce à la pandémie de COVID-19 qui a restreint la circulation des personnes cette année-là – et 2019 à Hockenheim, édition à laquelle Mercedes avait contribué financièrement.

Les courses sont diffusées sur le canal payant Sky Sport F1 depuis 2021, alors que la chaîne gratuite RTL s'en était fait une spécialité pendant des décennies. Les audiences ont chuté ces dernières années, alors que le nombre de concurrents allemands dans l'élite est loin du boom du début du siècle : au moins trois pilotes titulaires étaient présents chaque année de 1997 à 2017, au fil des exploits de Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Nico Rosberg.

De retour sur la grille de départ après la retraite de Vettel en ayant pris le baquet de Mick Schumacher, Nico Hülkenberg est désormais le seul. Sans pilote allemand en Formule 2, tandis que le pays d'outre-Rhin n'est représenté que par Oliver Goethe et Sophia Flörsch en FIA F3, il paraît peu probable que cela change bientôt. Et selon Hülkenberg, ce n'est pas un hasard.

"L'Allemagne a toujours été gâtée en sport auto avec Michael [Schumacher], puis avec Sebastian [Vettel] et [Nico] Rosberg", rappelle le pilote Haas. "Avec Mercedes, nous avons toujours eu une présence très forte en F1 lors des 30 dernières années. Je pense que ce sport est parfois plus populaire avec une demande plus élevée, et naturellement, j'imagine qu'il faiblit parfois."

Nico Hülkenberg (Haas)

"Je pense aussi qu'en Allemagne, la perception générale de l'industrie automobile est qu'elle est responsable du changement climatique et n'est pas écologique. Et je pense que cela déteint sur le sport auto. C'est pourquoi je pense que la perception – et ce que les politiques disent aux gens – est que ce sport mauvais, et d'une manière ou d'une autre, cela a un impact négatif sur la Formule 1 également."

On ne peut pas exclure que le Grand Prix d'Allemagne fasse son retour au calendrier à moyen terme, potentiellement avec une course biannuelle, d'autant que l'arrivée d'Audi en tant qu'écurie d'usine en 2026 représentera un attrait supplémentaire. "Je ne serais pas contre, évidemment, mais ça ne changerait rien pour moi", commente Hülkenberg de manière laconique. "Je ne m'attends pas à ce que cela se produise, mais je ne suis pas dans les coulisses."