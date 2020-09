Un Nico Hülkenberg "plein gaz" s'offre une inattendue 3e place

Il est écrit que le retour de Nico Hülkenberg en F1, précipité par l'infection de Sergio Pérez par le COVID-19, sera fait de hauts et de bas. Après avoir été appelé de dernière minute et avoir intégré le paddock au dernier moment lors du GP de Grande-Bretagne, le retour à la réalité avait été compliqué avec une 13e place en qualifs et une course dont il n'avait même pas pu prendre le départ en raison d'un problème mécanique.

Une semaine plus tard, toujours à Silverstone mais cette fois pour le GP du 70e Anniversaire, l'Allemand est le pilote le mieux classé sur la grille derrière les intouchables Mercedes. "Ouais, ce sont sept derniers jours de folie. La semaine passée, vous savez, les hauts sont revenus et les bas ont été vraiment extrêmes dimanche."

"Ce week-end, je me sens évidemment bien mieux dans la voiture, plus préparé. Les qualifs sont toujours compliquées. En Q2, je me suis un peu rendu la vie difficile et j'ai eu un peu peur d'avoir endommagé la voiture, et ensuite oui, en Q3, c'était juste tête baissée, plein gaz, j'ai donné tout ce que j'avais. Un peu surpris, honnêtement, de me tenir ici [en troisième place], mais évidemment un grand sourire sur mon visage, mais aussi, oui, beaucoup de respect pour la course de demain."

La course de ce dimanche, justement, sera sa première depuis décembre dernier, lui qui n'a forcément pas pu préparer pleinement la perspective d'avoir à couvrir 52 tours consécutifs du tracé de Silverstone, faute de roulage dimanche dernier.

"Ouais, ça va clairement faire mal, encore plus en n'ayant pas l'expérience de la semaine passée et en n'étant pas allé jusqu'au bout avec le départ et tout, parce que c'est encore nouveau avec cette voiture. Mais, vous savez, nous allons faire ce que nous pouvons. Je vais essayer d'apprendre vite et de maintenir la voiture là où elle mérite d'être."

Enfin, interrogé subrepticement sur son avenir à la lumière de ce passage surprise en F1, Hülkenberg d'ajouter : "Eh bien, nous ne sommes que samedi, vous savez, il y a toujours le dimanche, qui compte évidemment le plus, mais c'est clairement un de ces jolis petits moments forts. Mais, vous savez, ce n'est pas encore le moment de se réjouir, parce que le grand jour c'est demain."

