Hyundai en F1 ? Abiteboul calme le jeu mais ne ferme pas la porte

Bien connu dans le monde de la Formule 1 pour avoir dirigé les écuries Caterham puis Renault, Cyril Abiteboul a quitté la discipline fin 2020 alors que l'équipe tricolore s'apprêtait à changer d'identité pour devenir Alpine. Le Français a de nouveau été propulsé dans l'actualité du sport auto ces derniers jours, en étant officiellement nommé à la tête de Hyundai en WRC peu avant le Rallye de Monte-Carlo 2023.

Un nouveau rôle de direction qui intervient alors que la rumeur d'une arrivée du constructeur sud-coréen en F1 gagne en intensité et, de fait au vu du pédigrée d'Abiteboul, a été quelque peu renforcée par son recrutement. L'idée qu'une marque automobile mondiale de premier ordre s'intéresse de près à la discipline reine, dans une période où cette dernière connaît un véritablement boum de popularité, s'aligne en sus tout à fait avec la volonté du championnat lui-même d'attirer dans ses filets des constructeurs importants.

Il a été suggéré que Hyundai faisait bien partie des entreprises en discussion avec la Formule 1 en vue de l'horizon 2026, moment où la réglementation moteur va changer. Toutefois, Abiteboul insiste : il est bien trop tôt pour évoquer un potentiel projet F1 et la priorité va évidemment vers le Championnat du monde des Rallyes, discipline bien plus en ligne avec sa production de voitures de route. Ce qui ne veut pas dire que, plus tard, d'autres programmes mondiaux ne seraient pas envisagés.

Si [Hyundai a] besoin de faire quelque chose d'autre, en plus, nous verrons ça en temps voulu. Mais ce n'est pas la priorité du moment. La priorité, c'est de gagner en rallye. Cyril Abiteboul

S'exprimant pour une sélection de médias, dont Motorsport.com, sur l'existence de tels projets, Abiteboul a déclaré : "Il n'y a pas de plan particulier. Clairement, Hyundai est une compagnie désireuse de connaître un développement fantastique à l'échelle mondiale, avec une nouvelle gamme de produits, une gamme unique et ainsi de suite. Et le sport automobile est là pour soutenir l'entreprise. J'ai donc besoin de comprendre, avec le reste de l'entreprise, ce dont elle a besoin, et comment nous pouvons y contribuer dès maintenant."

"Le rallye est la meilleure solution pour soutenir le segment des petites voitures, le 'segment A'. Il faut également voir comment le segment A va évoluer à l'avenir et s'assurer que le rallye reste pertinent dans ce domaine. C'est assurément la priorité pour l'instant. Nous nous préparons. Nous devons gagner et nous assurer que le rallye continue à servir les intérêts de l'entreprise."

Dans ce sens, la F1 n'est pas exclue de façon automatique mais Abiteboul assure qu'il est encore bien trop tôt pour qu'une telle option soit envisagée sérieusement : "Je ne veux pas dire 'oui', parce qu'alors vous allez extrapoler en disant que Hyundai va arriver en F1. Je veux revenir à ma réponse précédente. Il faut nous assurer que ça sert les intérêts des affaires."

"Actuellement, c'est le cas du rallye, et la priorité est de s'assurer que ça reste comme ça, en travaillant avec la FIA et les promoteurs. Si nous avons besoin de faire quelque chose d'autre, en plus, nous verrons ça en temps voulu. Mais ce n'est pas la priorité du moment. La priorité, c'est de gagner en rallye."

