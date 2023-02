Ilott : L'académie Ferrari, "plus une famille" que Red Bull

Charger le lecteur audio

Callum Ilott n'a pas réalisé son rêve de Formule 1, mais ce n'est pas faute d'intérêt de la part des écuries de l'élite. Champion d'Europe de karting en 2014, le jeune Anglais a rejoint le Red Bull Junior Team la saison suivante, où une mission corsée lui a été confiée : débuter en monoplace en F3 Europe, comme Max Verstappen l'année précédente, quand la plupart des pilotes se lançaient en F4 ou éventuellement en Formule Renault. Les résultats n'avaient pas été au niveau des attentes de la marque au taureau, avec la douzième place du championnat et un seul podium à se mettre sous la dent, et leur collaboration s'était arrêtée là.

Sixième en 2016 puis quatrième en 2017, Ilott a convaincu la Scuderia de miser sur lui et a passé les cinq années suivantes au sein de la Ferrari Driver Academy. Dans ce laps de temps, il s'est classé troisième en GP3 et a été vice-champion de Formule 2 tout en menant des essais au sein de toutes les écuries motorisées par la marque au cheval cabré : Ferrari, Haas et Alfa Romeo.

Pilote de réserve Alfa Romeo ces deux dernières années, Ilott a été remplacé par Théo Pourchaire dans ce rôle et fait désormais carrière en IndyCar. Le Britannique est cependant en mesure de comparer les deux programmes de jeunes pilotes, bien que son expérience à Milton Keynes date de plus de sept ans.

"Red Bull, c'était très particulier", confie-t-il dans le podcast de Formula Scout. "Il y a untel qui dit par exemple : 'Tu vas faire ceci et tu vas faire cela, bonne chance'. Ce n'est évidemment pas aussi simple que ça, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et il y avait du feedback de temps en temps. À la FDA, on rejoint les autres jeunes, on nous dit ce qu'on fait, on nous donne notre programme d'entraînement. On le fait ensemble, ça ressemble un peu plus à une famille."

Le passage d'Ilott chez Red Bull n'a pas été un grand succès

"Vous savez, avec Red Bull, j'allais rarement à l'usine, alors que chez Ferrari, je vivais à l'usine. Cela permettait de voir toutes ces choses-là, et c'était une sorte d'exercice d'apprentissage car la FDA changeait en interne. C'était donc un peu plus une aventure : que m'apportent-ils en tant que pilote ? Ce que l'on faisait, tout cela changeait d'une année sur l'autre."

"Chez Red Bull, en somme, on me disait : 'Tu vas rouler chez Carlin en F3'. Avec Ferrari, je prenais beaucoup de décisions moi-même avec les équipes. Bien sûr, il faut qu'ils soient d'accord, mais ce n'était pas comme s'ils faisaient les choses pour moi. Je leur disais : 'Voici les opportunités que j'ai, qu'est-ce que vous en pensez ?'. Ils me donnaient leur opinion et je répondais : 'D'accord, mais à mon avis, etc…'"

Engagé en IndyCar depuis fin 2021 avec Juncos Hollinger Racing, Ilott n'a pour l'instant que deux top 10 à son actif mais va tenter de progresser lors de la campagne à venir. Les deux parties sont sous contrat jusqu'en 2024 inclus.

