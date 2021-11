En images : le circuit de Djeddah est quasiment prêt

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Les organisateurs du Grand Prix d'Arabie saoudite ont dévoilé les dernières images en date du circuit de Djeddah, à deux semaines du premier Grand Prix de Formule 1 de l'Histoire qui se déroulera dans le pays.

Ce circuit entièrement urbain est construit sur le front de mer, sur la "corniche" de Djeddah en bordure de la mer Rouge, et les travaux ont été particulièrement intenses pour tenir les délais. Il est plus que probable que certaines infrastructures secondaires ne soient pas prêtes pour le week-end de course, mais les images publiées confirment que tout est quasiment prêt pour accueillir la catégorie reine le week-end du 5 décembre.

La piste en elle-même est terminée, ce qui n'est en revanche pas le cas dans les zones avoisinantes, qui apparaissent parfois encore très en chantier. Les organisateurs précisent que 3000 personnes ont été sollicitées sur place pour permettre d'avancer aussi vite et d'assurer la tenue de la course, qui aura lieu de nuit.

En dépit des doutes récents et des craintes de retard, les dirigeants de la FIA et de la F1 avaient insisté sur leur confiance pour que le Grand Prix ait lieu, tout en admettant une probable finalisation "de dernière minute". Directeur de course de la F1, Michael Masi s'est une nouvelle fois rendu sur place pour inspecter le circuit en début de semaine.