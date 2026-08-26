Il y a une date au calendrier et, pour l'instant, pas grand-chose de plus. Le 29 novembre pourrait voir le championnat du monde de Formule 1 se conclure par le Grand Prix du Qatar, sauf que la course ne serait pas disputée à Losail, comme c'est habituellement le cas, mais à Imola. La possibilité de voir le circuit Enzo e Dino Ferrari désigner le champion du monde 2026 est loin d'être improbable.

Une décision devra être prise d'ici au 15 septembre, entre le Grand Prix d'Espagne au Madring et celui d'Azerbaïdjan à Bakou. Il faudra savoir si les deux dernières courses du calendrier (au Qatar et à Abu Dhabi, le 6 décembre) devront faire une croix sur leur épreuve en raison de la situation instable qui persiste dans le Golfe. Aucun accord définitif n'a encore été trouvé entre les États-Unis et l'Iran concernant le passage des navires dans le détroit d'Ormuz.

Le temps presse et les marges de manœuvre sur le plan logistique sont désormais presque réduites à néant. Stefano Domenicali se démène pour trouver une conclusion digne de ce nom au championnat 2026 et il n'est pas exclu que le Grand Prix du Qatar (ou celui d'Abu Dhabi) soit transféré à Imola, sur le même principe que celui qui permettra au Grand Prix de Bahreïn de se disputer le 4 octobre en Malaisie, sur le circuit de Sepang.

Imola pourrait donc se voir restituer la course qui avait été annulée en 2023 en raison des intempéries qui avaient frappé l'Émilie-Romagne. Le Grand Prix se déroulerait en effet grâce au budget mis à disposition par le Qatar : toute la campagne promotionnelle serait assurée par l'organisateur du pays du Golfe, tandis que la gestion de l'épreuve serait confiée à l'Automobile Club d'Italia et à Formula Imola, la société qui gère le circuit.

Dans ce cas, les revenus des sponsors et de la billetterie des tribunes reviendraient au promoteur du Moyen-Orient, tandis qu'Imola se verrait rembourser les coûts liés à l'organisation de l'épreuve.

Tout le monde pourrait finalement y trouver son compte : le Qatar, comme Bahreïn, conserverait la propriété de son Grand Prix au calendrier, tandis que Liberty Media garantirait la tenue de 22 manches, évitant ainsi le risque de devoir verser de lourdes pénalités aux chaînes de télévision détentrices des droits de diffusion de la F1, en vertu des accords conclus.

La F1 déjà de retour à Imola ? Photo de: Peter Fox / Getty Images

Imola ferait ainsi son retour au calendrier de manière surprenante, et le président de l'ACI, Geronimo La Russa, bénéficierait d'un deuxième Grand Prix en Italie sans avoir à débourser un centime. Pour Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, ce serait une formidable façon de résoudre l'équation.

Pour l'instant, le projet reste confidentiel et personne n'en parle officiellement, car l'espoir reste que le président américain Donald Trump trouve une solution définitive pour mettre fin au conflit avec l'Iran.

Les écuries ont évidemment pris leurs précautions en réservant des hôtels dans la région d'Imola. Le circuit italien présenterait toutefois une grande inconnue : fin novembre, les conditions météorologiques pourraient poser problème. La crainte ne concerne pas tant le froid ou la pluie que le brouillard : s'il s'installe sur la région, les hélicoptères assurant la sécurité sur le site ne pourraient pas voler, ce qui paralyserait l'activité.

Compte tenu du raccourcissement des journées, si le Grand Prix du Qatar devait se disputer en Émilie-Romagne, les horaires du week-end seraient également modifiés, avec des qualifications et une course avancées afin d'éviter tout risque lié à l'obscurité.

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