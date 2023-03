Le nouveau format de qualifications testé dès Imola

Charger le lecteur audio

Afin de réduire le nombre de pneus apportés sur les Grands Prix, deux épreuves de la saison 2023 vont voir une expérimentation du format de qualifications. Lors de ces GP, le nombre de trains disponibles pour les pilotes sera réduit, passant de 13 habituellement à 11 (trois trains de durs, quatre de mediums et quatre de tendres), et les qualifs se dérouleront différemment.

Ainsi, alors que les pilotes sont absolument libres d'utiliser les pneus qu'ils souhaitent lors des trois parties de la séance, l'utilisation d'un type de pneus particulier sera rendue obligatoire pour chaque partie de ces qualifications spéciales. En l'occurrence, les pilotes devront chausser des pneus durs en Q1, des pneus mediums en Q2 et des pneus tendres en Q3. Si l'une des sessions est déclarée "humide", alors le choix redeviendra libre. Six trains de pneus seront disponibles pour les qualifications, et les cinq autres devront être répartis entre essais libres et course.

Même s'il n'y a pas eu de confirmation officielle des épreuves choisies pour le test de ce format, des sources ont révélé à Motorsport.com que le Grand Prix d'Émilie-Romagne, à Imola du 19 au 21 mai, serait le premier choisi. Le second devrait a priori se tenir autour de la trêve estivale, ce qui laissera ensuite le temps à Pirelli et aux écuries d'analyser la pertinence d'un tel format, en vue d'une potentielle généralisation dès 2024.

Les premières études menées par des ingénieurs suggèrent que les écuries vont probablement utiliser un seul train de pneus tendres en EL2 et un en EL3 afin de s'assurer l'utilisation de deux trains de ces gommes en Q3. Les écuries qui n'accéderaient pas à la Q3 devraient en théorie bénéficier des pneus tendres non utilisés pour la course, ce qui pourrait constituer un avantage non négligeable sur certaines pistes.

Il est à noter que la FIA a annoncé cette semaine l'ouverture prochaine d'un appel d'offres pour la fourniture de pneus sur la période 2025-2027.