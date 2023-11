L'impact des grèves à Hollywood sur le tournage du film F1

Le producteur Jerry Bruckheimer et le réalisateur Joseph Kosinski ont rencontré les pilotes et directeurs d'équipe de Formule 1 en marge du Grand Prix des États-Unis 2023 afin de les tenir au courant de l'avancée du projet de film d'Apple sur la catégorie reine du sport automobile.

La grève du syndicat américain SAG-AFTRA (qui représente notamment des acteurs) visant à protéger les professionnels des médias contre l'intelligence artificielle dure désormais depuis 100 jours, c'est la plus longue grève d'acteurs de tous les temps. En conséquence, l'équipe de tournage du film va retourner sur les circuits l'an prochain pour tourner les images nécessaires.

Tant que les négociations continuent, des acteurs comme Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon et Javier Bardem vont poursuivre la grève par solidarité avec leurs pairs moins célèbres, et ne reprendront pas le travail à temps pour tourner à Las Vegas et à Abu Dhabi. D'autres comme Tobias Menzies et Kim Bodnia, ainsi que les mécaniciens de l'écurie fictive APXGP, peuvent encore travailler puisqu'il font partie du syndicat britannique Equity – bien que ce dernier ait réaffirmé son soutien à la grève hollywoodienne et n'exclut pas d'en faire autant.

Considérée comme le film sportif à plus grande ampleur de tous les temps, ce long-métrage au budget de 200 M$ s'efforce de contourner cette question logistique avec une équipe de production réduite envoyée sur les deux derniers Grands Prix de la saison 2023, où les acteurs principaux seront absents.

La monoplace d'APXGP sur la grille de départ

Consultant du film, Lewis Hamilton a révélé à Austin que le rendez-vous de Las Vegas allait être essentiel : "Cela représentera une partie importante de notre film. On travaille vraiment aussi dur que possible pour assurer que cela reflète authentiquement ce sport légendaire."

L'équipe de tournage reviendra ainsi à Las Vegas et à Abu Dhabi la saison prochaine, ainsi que sur d'autres Grands Prix. Parmi les courses où a eu lieu le tournage jusqu'à présent, c'est au GP de Grande-Bretagne que celui-ci a été le moins affecté, une semaine avant le début de la grève. La cérémonie d'avant-course avait été capturée ; Pitt et Idris avaient piloté leurs monoplaces, le premier jouant le rôle d'un pilote qui sort de sa retraite pour devenir le mentor du second. Un prototype Lola B2K/10 du début des années 2000 avait été équipé de caméras pour filmer les circuits et les monoplaces d'APXGP, qui sont des châssis de F2 modifiés par Mercedes Applied Science pour ressembler aux F1 actuelles.

Malgré ce délai, la sortie du film est toujours prévue pour 2025. La postproduction aura lieu en même temps que le tournage des scènes restant à filmer.