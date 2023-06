Après un incident sur la grille avec Neymar, la FIA veut serrer la vis

Après un incident survenu lors du Grand Prix d'Espagne au début du mois, la FIA pourrait bientôt serrer la vis concernant l'accès aux grilles de départ de ses différents championnats. La présence de célébrités et d'invités avant les courses dans les disciplines majeures telles que la Formule 1, la Formule E ou encore le WEC est surveillée de près par l'instance internationale. À Barcelone, des invités – parmi lesquels figurait le footballeur Neymar – se trouvaient encore sur le bord de la pelouse dans la ligne droite principale lorsque le tour de formation a été lancé.

"Nous devons tirer les leçons de l'incident survenu lors du Grand Prix d'Espagne", a insisté Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "Stefano Domenicali [PDG de la F1] a assuré à la FIA que des mesures étaient prises pour éviter que ça ne se reproduise pas. C'est un problème non seulement en Formule 1 mais aussi en Formule E et en WEC, et dans les autres catégories où, d'après mon expérience récente, il y a trop de personnes sur la grille lors de certains événements."

"Je ne doute pas que dans tous les cas, le promoteur respectera les exigences de la FIA en matière de sécurité. Il est du devoir de la FIA de garantir un environnement sûr pour tous. La sécurité dans le sport automobile est la principale priorité de la fédération."



Par le passé, la Formule 1 a occasionnellement autorisé des célébrités à se trouver sur la piste alors que les monoplaces étaient en action. Ce fut le cas en 2017 pour réaliser un cliché exceptionnel avec Usain Bolt quelques instants avant le départ du Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Mardi, le Conseil Mondial du Sport Automobile a rappelé que "la protection de l'intégrité physique de chacun sur la grille – invités, officiels et équipes – est la priorité de la FIA". D'autant que cette problématique est venue s'ajouter à une autre, similaire, survenue en fin de Grand Prix d'Australie lorsque le public avait commencé à investir la piste avant l'arrivée. Les organisateurs de l'épreuve avaient alors été convoqués par les commissaires, et la FIA doit recevoir les conclusions d'un rapport dans les jours à venir. L'instance attend plus particulièrement "un plan qui répond aux préoccupations en matière de sécurité".

Usain Bolt avant le départ du GP des États-Unis 2017.