Incident Lawson-Hadjar : le verdict des commissaires

L'affrontement en piste entre Liam Lawson et Isack Hadjar a constitué l'un des derniers vrais points d'intérêts du sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de F1 puisqu'il s'agissait de la lutte pour la huitième place, la dernière dans les points pour cette épreuve courte.

Lors d'un des derniers épisodes de la lutte, dans l'avant-dernier tour, alors qu'Hadjar tentait une manœuvre par l'intérieur sur la Racing Bulls à l'approche du virage de Stowe, le Français a été surpris par un mouvement vers la droite du Néo-Zélandais alors qu'il commençait à se placer à sa hauteur.

Forcé de ralentir pour éviter le contact, Hadjar s'en est ensuite plaint à la radio auprès de son écurie. L'incident a été "noté" par la direction de course, avant que les commissaires ne s'en saisissent pour enquête. Après convocation des pilotes, ils ont décidé d'infliger un avertissement à Lawson.

S'ils estiment que la situation en elle-même était globalement complexe et dans les limites réglementaires, ils jugent malgré tout que Lawson a légèrement dépassé les bornes avec son mouvement brusque - en dépit d'un Hadjar qui, pendant l'audience, a estimé que cela ne méritait pas de sanction.

Voici la justification de la décision dans son intégralité : "L'affaire portait sur la manœuvre défensive effectuée par la voiture n°30 à l'approche du virage 15 du 16e tour, alors qu'elle défendait sa position face à la voiture n°6."

"Le pilote de la voiture n°30 a déclaré qu'au moment des faits, il était encore à plein régime et n'avait pas encore commencé à freiner, et que le mouvement de la voiture s'inscrivait dans le cadre d'une décélération et d'une préparation au virage plutôt que d'un mouvement effectué lors du freinage."

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Liam Fabre

"Le pilote de la voiture n°6 a déclaré que la manœuvre de la voiture n°30 avait été brusque, mais qu'un espace suffisant avait été laissé et que tout contact avait été évité. Selon lui, cet incident ne justifiait pas de sanction. Il a également souligné que les deux voitures avaient des niveaux d'énergie différents, ce qui rendait difficile l'évaluation de la vitesse d'approche."

"Les commissaires admettent qu'il ne s'agissait pas d'un changement de direction significatif après que la phase de freinage eut clairement commencé, et admettent également que la voiture n°30 a laissé suffisamment de place à la voiture n°6 pour garantir qu'aucun contact ne se produise. Les commissaires admettent également que les niveaux d'énergie différents des deux voitures ont rendu la vitesse d'approche dans le virage plus difficile à évaluer pour le pilote de la voiture n°30."

"Toutefois, les commissaires ont estimé que la manœuvre défensive de la voiture n°30 était suffisamment tardive et brusque pour justifier un avertissement officiel. Bien que les commissaires n'aient pas jugé que les circonstances justifiaient une sanction plus sévère, ils ont estimé que cette manœuvre dépassait légèrement la limite de ce qui est acceptable lors d'une manœuvre défensive à l'entrée d'un virage."

"En conséquence, les commissaires infligent un avertissement au pilote de la voiture n°30."