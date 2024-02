L'inspiration Red Bull derrière la maquette Andretti Cadillac

Si Andretti peut encore trouver un moyen de faire changer d'avis la FOM avant 2028, il ne serait pas logique d'abandonner tout de suite son projet.

L'ampleur des avancées réalisées jusqu'à présent par Andretti dans le cadre de ses ambitions de F1 a été rendue publique récemment lorsque l'entreprise a dévoilé des images de sa maquette en soufflerie, et celles-ci ont offert quelques indices fascinants sur l'approche globale de l'écurie.

Il ne fait aucun doute que la première comparaison à faire est avec Red Bull, en raison du design des pontons et de certains autres aspects plus complexes de la voiture. Cependant, on pourrait dire la même chose de la plupart des équipes de la grille de l'année dernière, car presque tout le monde s'est rapproché de cette variante.

Certaines équipes ont poussé l'idée plus loin en creusant une rigole dans la partie supérieure, tandis que McLaren a également adopté un design d'entrée plus proche de la RB19 à chaque évolution de la voiture en 2023.

Comparaison des entrées des pontons de la Red Bull RB19.

Dans le même temps, Red Bull a développé cette zone de la voiture tout au long de la saison, afin de rendre l'entrée d'air moins profonde et d'exposer une plus grande portion de la partie inférieure du ponton à l'écoulement de l'air.

Ainsi, compte tenu des modifications apportées par Red Bull en 2023, il est préférable de jeter un coup d'œil à la RB18 de 2022, car le design Andretti s'en rapproche davantage ; non seulement en ce qui concerne l'entrée d'air, mais aussi le design des ailettes de rétroviseurs, qui sont entourées de deux lamelles et dotées d'un boîtier à double élément.

Il est intéressant de noter que la ligne épaulée qui était présente à mi-chemin sur le flanc du ponton de la RB18 est également de la partie. Bien que cette caractéristique ait été conservée sur la RB19, elle a été développée en conjonction avec les autres modifications apportées au cours des deux dernières saisons.

Pontons de la Red Bull RB18.

Il y a également des similitudes en ce qui concerne les détails de la bordure du plancher, car il n'y a pas d'ailette discernable. Au contraire, elle est segmentée et enroulée comme sur la RB18.

L'angle de l'image ne nous permet pas de voir le bord d'attaque du plancher, ni sa cloison, et comme cela fait partie de la recette secrète de cette nouvelle réglementation, il est regrettable que nous ne puissions pas comparer le design Andretti avec certaines des solutions 2023 que nous avons vues.

Néanmoins, nous pouvons voir qu'un bib wing se trouve sous le châssis et qu'il contribuera à renforcer cette région d'un point de vue aérodynamique. Encore une fois, il n'y a rien que nous n'ayons vu auparavant, l'Aston Martin AMR22 ayant été la première à proposer une solution similaire avant qu'elle ne se retrouve sur de nombreuses autres voitures.

Le design du capot moteur présente des différences évidentes au niveau de l'arceau de sécurité et de la forme de la boîte à air, la section plus large de l'épine dorsale permettant sans doute de tenir compte de ce qui serait probablement une unité de puissance Renault.

Cependant, il est également possible que l'on ait simplement voulu faire plus de place au-dessus du moteur pour un refroidissement supplémentaire, y compris un refroidisseur agrandi de type "selle".

La séparation en forme d'étagère entre le capot moteur et la carrosserie du ponton, que l'on voit sur la voiture d'Andretti, est également devenue un trait de design typique de la réglementation actuelle, puisque la plupart des équipes utilisent un dispositif similaire pour assurer le refroidissement des éléments internes.

Par ailleurs, l'aileron de requin plus court et la sortie d'air allongée à l'arrière du capot moteur sont des éléments que nous avons vus chez plusieurs équipes puisqu'elles essaient de maîtriser à la fois le refroidissement de la voiture et les conséquences aérodynamiques qui en découlent.

Le dispositif anti-plongée de ka Red Bull RB19.

Si l'on revient à l'avant de la voiture, les similitudes avec Red Bull se confirment, puisque le modèle Andretti est également doté d'une suspension avant à tirant, dont la configuration est d'ailleurs très similaire à celle de la RB19.

Le bras supérieur du triangle est très haut, tandis que l'ensemble est incliné vers l'arrière pour tirer parti des caractéristiques anti-plongée que cela pourrait créer et du profil aérodynamique qui en résulterait.

Il est intéressant de noter que Red Bull n'est pas tout à fait une exception, puisque McLaren utilise également une suspension à tirant depuis que le règlement a changé en 2022.

L'aileron avant et le nez reprennent certains éléments de l'ADN de plusieurs équipes actuelles, mais la caractéristique la plus marquante est sans doute la présence de séparateurs qui relient les deux éléments supérieurs.

Contrairement aux supports conventionnels en forme de fer à cheval que l'on peut voir entre les pièces du reste de l'aileron, ces supports jouent un rôle plus important dans la création de l'effet d'écartement du flux d'air vers l'extérieur (outwash).

Dans le cas de la maquette d'Andretti, il n'y a que deux de ces séparateurs. Lorsqu'ils sont apparus pour la première fois sur l'aileron avant de Mercedes lors du Grand Prix des États-Unis en 2022, ils étaient au nombre de cinq.

À l'époque, des questions ont été posées quant à la légalité du dispositif et Mercedes a choisi d'abandonner ce design pour l'avenir. Cependant, Ferrari a utilisé ce type de support au début de sa campagne 2023, et Haas également plus tard dans l'année.

L'aileron arrière d'Andretti possède une caractéristique que nous avons déjà vue, Aston Martin ayant présenté l'une des deux variantes des pointes d'aileron "ouvertes" au Grand Prix de Monaco, au même titre qu'Alpine.

Alors que la plupart des pilotes semblent avoir opté pour la "solution Alpine", Ferrari et Mercedes ont présenté leurs propres versions de la "solution Aston Martin" lors des Grands Prix de Belgique et des Pays-Bas respectivement.

Dans les deux cas, qu'il s'agisse de la solution Alpine ou Aston Martin, l'idée est de modifier le comportement de l'extrémité de l'aileron au-delà de ce que prévoyait le règlement à l'origine, ce qui se traduit par un design plus efficace en matière aéro pour l'aileron dans son ensemble.