La F1 sent un intérêt grandissant des motoristes pour 2026

Dans un an, la Formule 1 perdra un de ses quatre motoristes actuels, Honda ayant décidé de mettre un terme à son engagement à l'issue de la saison 2021. Ferrari, Mercedes et Renault seront alors les seuls à développer des unités de puissance – sauf si Red Bull Racing rachète la propriété intellectuelle de Honda – tandis qu'une nouvelle réglementation moteur sera introduite en 2026. Cette dernière n'est pas encore définie et fait l'objet de discussions décrites récemment par Mattia Binotto comme étant une "priorité", tandis que Honda a même été convié à la table des discussions. Si voir un constructeur s'en aller n'est jamais une bonne nouvelle, la F1 n'a pas paniqué devant la décision de la marque japonaise et se veut aujourd'hui optimiste quant à l'intérêt qu'elle pourra susciter auprès des constructeurs dans six ans.

"Je pense que d'un autre côté, nous recevons un soutien croissant", estime Chase Carey, PDG de la F1, au sujet des motorisations 2026. "Non seulement de la part des acteurs de la F1, des motoristes qui sont là, mais aussi de la part de ceux qui n'y sont pas. Ils sont en fait incroyablement enthousiastes quant à notre avenir autour du développement durable, vers lequel nous nous dirigeons avec la prochaine génération de moteurs. Je ne sais pas si vous avez vu les propos tenus par le PDG de Volkswagen il y a deux mois : ils n'auraient pas pu être plus positifs quant à notre orientation et à l'importance de notre plateforme."

Ces déclarations auxquelles Chase Carey fait allusion sont celles de Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen depuis deux ans et demi. Durant l'été, il avait fait part d'un intérêt surprenant de son groupe, qui a pourtant quitté toute forme de sport automobile qui ne soit pas électrique sur fond de Dieselgate. "La Formule 1 deviendra neutre en CO2 en utilisant des carburants synthétiques", avait-il souligné. "C'est bien plus palpitant et amusant, avec davantage de compétition et une meilleure technologie que la Formule E, qui ne fait que quelques tours dans les centres-villes comme si c'était un jeu." Une Formule E où Volkswagen est pourtant fortement représenté à travers deux constructeurs de son giron, Audi et Porsche.

Pour Chase Carey, c'est évidemment un signal fort : "Je pense qu'à mesure que nous continuons de débusquer et de diffuser davantage d'informations sur notre prochaine génération de moteurs et nos objectifs de développement durable, nous bénéficions d'un soutien et d'un intérêt croissant, non seulement des partenaires actuels mais aussi des potentiels nouveaux partenaires quant à l'importance de ceci pour leur avenir."

Carey pas convaincu par les arguments de Honda

Si Honda a justifié son retrait par une volonté d'aller vers davantage de neutralité carbone pour son entreprise et par le besoin d'y consacrer les ressources actuellement investies en Formule 1, Chase Carey peine d'ailleurs à croire à cet argumentaire. Pour le grand patron de la F1, qui cédera bientôt les commandes à Stefano Domenicali, le motif est avant tout économique.

"Je suppose deux choses sur la décision de Honda", avance-t-il. "Je pense d'abord, de mon point de vue, qu'elle était largement dictée par des difficultés économiques de l'ensemble de l'entité Honda. L'industrie automobile dans son ensemble fait face à certains défis, et je crois que Honda a du mal avec. Je pense que c'était la question centrale. Il ne fait aucun doute qu'il y a des aspects économiques que nous allons rectifier autour du moteur. Mais je pense que Honda a senti que ces pressions existaient aujourd'hui, et ils ont dû prendre des décisions."