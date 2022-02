L'intrigant changement aperçu dans une vidéo de McLaren

Charger le lecteur audio

Les écuries de Formule 1 sont dans les dernières étapes de la préparation de leurs monoplaces pour les présentations et les premiers essais le mois prochain. La nouvelle réglementation technique de 2022 est bien plus contraignante que les précédentes au niveau du design, et toute différence entre deux voitures sera certainement scrutée de près.

McLaren semble être une équipe qui fait les choses de manière très différente cette année, ayant donné un aperçu d'évolutions importantes dans des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une boîte à air et d'un arceau revus ainsi que d'un nouveau design de suspension avant.

La rumeur d'un retour d'une suspension avant à tirant courait dans la communauté technique en raison du changement de réglementation et, manifestement, c'est précisément ce qu'a fait McLaren. Dans la vidéo du démarrage de la MCL36, le PDG de McLaren, Zak Brown, est filmé en train d'utiliser son téléphone pour capturer lui-même des images. Sur son écran, on aperçoit brièvement le design de la suspension avant.

Ce que nous voyons laisse imaginer que McLaren adopte une configuration à tirant, ce qui n'est pas complètement inattendu, puisque l'écurie utilisait ce design en 2013, ayant suivi l'exemple de Ferrari en 2012. Cependant, si la Scuderia l'a conservé pour ses trois monoplaces suivantes, McLaren est revenu à un modèle à poussoir afin de partir en quête d'autres gains aérodynamiques.

Les deux arrangements ont des avantages et des inconvénients, mais la nouvelle réglementation contraignant les équipes à adopter des structures de museau bien plus strictement définies et plus basses, le design du châssis va suivre en conséquence.

De plus, les extensions verticales utilisées par les écuries ces dernières années ont également été bannies, tout comme le positionnement plus élevé du poussoir et l'assistance hydraulique. Les équipes doivent donc repenser leur approche en profondeur, d'un point de vue mécanique comme aérodynamique.

Il n'y a que peu de différences quant au comportement ou à la légalité des deux solutions, cependant un certain contraste existe quant au positionnement du poids dans le châssis, puisque les éléments de suspension sont montés plus bas avec des tirants. Cela a des avantages au niveau du centre de gravité mais complique la tâche des mécaniciens. Une suspension à tirant peut également donner plus de marge concernant le design de la surface supérieure du museau et du châssis, car les équipes ne sont pas restreintes par les pièces de suspension situées à l'intérieur du châssis.

Cependant, certains pourraient envisager les gains aérodynamiques d'une suspension à poussoir, qui permet de donner forme à la moitié inférieure du nez et du châssis. Forcément, il n'y a pas de vérité absolue, et les équipes pourraient choisir des solutions différentes, qui conviendront au mieux à leurs designs respectifs.

