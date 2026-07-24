De pilote "inutile" à candidat au titre : Hamilton savoure son rebond après 2025

Lewis Hamilton s'est dit particulièrement fier du chemin parcouru depuis le début de la saison 2026 de Formule 1, un an seulement après s'être qualifié lui-même de pilote "inutile" au Grand Prix de Hongrie.

Le septuple champion du monde avait été éliminé dès la Q2 à Budapest l'an dernier, tandis que son équipier chez Ferrari, Charles Leclerc, s'était emparé de la pole position. Une contre-performance qui avait plongé Hamilton dans un profond découragement.

Le Britannique était même allé jusqu'à suggérer que Ferrari devrait le remplacer, au terme d'une première saison décevante au sein de la Scuderia, qui avait confirmé ses difficultés avec les monoplaces à effet de sol.

Le changement de réglementation introduit en 2026 s'est en revanche montré bien plus favorable au pilote de 41 ans. Hamilton dispose désormais d'une Ferrari développée avec sa contribution et bénéficie également de plusieurs changements sur le plan personnel.

Ces progrès lui permettent d'aborder le Grand Prix de Hongrie à la deuxième place du championnat pilotes, à 45 points du leader Kimi Antonelli, notamment grâce à sa première victoire depuis près de deux ans, obtenue à Barcelone en juin.

"Je suis fier de tout le monde dans l'équipe, et je suis aussi très fier de moi-même d'avoir réussi à sortir de la situation dans laquelle je me trouvais", a déclaré Hamilton ce jeudi à Budapest, avait d'ajouter en rigolant : "Un jour, quand je ferai mon documentaire, je vous raconterai tout ce qui s'est passé ce week-end-là [en Hongrie en 2025] et ce qui y a conduit."

Il y a un an, Lewis Hamilton vivait un calvaire lors de sa première année chez Ferrari. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Mais quand je repense à cette période, et même à ce que j'ai ressenti la semaine dernière, je réalise que j'arrive ici dans un état d'esprit à des années-lumière de celui de l'an dernier. J'en suis vraiment reconnaissant."

"Je suis très reconnaissant pour tout ce que nous avons construit ensemble en tant qu'équipe, pour toutes les pièces du puzzle qui se sont mises en place. Aujourd'hui, nous arrivons ici avec une excellente voiture, un package très compétitif dans son ensemble, qui nous permet de nous battre."

Hamilton peut aborder ce week-end avec confiance. Le Hungaroring est en effet l'un de ses circuits fétiches : il y détient le record de victoires (huit) et c'est également là qu'il avait signé sa dernière pole position, en 2023.

Ferrari s'est par ailleurs imposée comme le principal rival de Mercedes en 2026. L'écurie italienne est la seule à avoir privé les Flèches d'Argent de la victoire cette saison, grâce à ses succès à Barcelone et à Silverstone.

Le Hungaroring pourrait offrir une nouvelle opportunité à la SF-26. Son enchaînement de virages lents et de moyenne vitesse correspond en effet aux points forts de la Ferrari. Charles Leclerc a toutefois préféré tempérer les attentes, estimant que Mercedes restera la référence ce week-end.