Invasion de la piste à São Paulo : une "situation inacceptable" selon la FIA

Une foule record de 267 000 personnes cumulées s'est rendue au circuit d'Interlagos sur l'ensemble de ce week-end. Et après que Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de São Paulo avec huit secondes d'avance sur Lando Norris pour remporter la course, "un groupe important" de spectateurs se sont dirigés vers la piste.

L'incident s'est produit au virage 1, pendant le tour de rentrée au stand, alors que des voitures étaient encore en piste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, les responsables de l'organisation de la course ont été convoqués par les commissaires de la FIA en raison des graves problèmes de sécurité.

Les responsables de l'épreuve brésilienne ont fixé une heure à laquelle les portes seraient ouvertes pour permettre aux fans d'entrer sur la piste et d'assister à la cérémonie du podium. Cependant, selon les informations de Motorsport.com, de nombreux spectateurs ont escaladé les barrières alors que le circuit était encore considéré comme actif.

Après avoir examiné les images de vidéosurveillance et entendu les organisateurs de la course, la FIA a jugé que les mesures prises n'avaient "pas été appliquées et/ou n'étaient pas suffisantes, ce qui a entraîné un environnement dangereux".

L'instance dirigeante a noté : "[Les organisateurs] ont admis avec honnêteté les défaillances en matière de protocoles de sécurité et de mesures de sécurité. [Ils] ont été d'accord avec le rapport du délégué sportif de la FIA et du directeur de course, et ont reconnu que des circonstances comparables s'étaient déjà produites au Brésil et qu'il s'agissait d'une situation inacceptable qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses".

À l'instar d'un incident similaire survenu à la fin du Grand Prix d'Australie 2023, lorsque la voiture de Nico Hülkenberg était également en piste et jugée dangereuse car possiblement chargée en électricité, les responsables du Grand Prix de São Paulo doivent mener une enquête approfondie et prendre des mesures correctives à temps pour l'édition 2024 de l'épreuve.

D'ici le 30 janvier 2024, les organisateurs doivent "présenter à la FIA un plan formel de remédiation répondant de manière adéquate aux graves préoccupations".

Les commissaires ont demandé à la FIA de revoir les mesures convenues et le Conseil mondial du sport automobile peut appliquer d'autres sanctions. Toutefois, le GP d'Australie n'a pas fait l'objet d'autres sanctions.