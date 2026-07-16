Isack Hadjar condamné à partir du fond de grille à Spa

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Isack Hadjar se sait déjà condamné à un départ depuis le fond de grille lors du Grand Prix de Belgique 2026 de F1.

Fabien Gaillard Téha Courbon
Mis à jour:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP de Belgique 2026 - Jeudi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Jeudi à Spa
George Russell, Mercedes

GP de Belgique 2026 - Jeudi à Spa
Oscar Piastri, McLaren

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GP de Belgique 2026 - Jeudi à Spa
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Franco Colapinto, Alpine

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Sergio Perez, Cadillac Racing

GP de Belgique 2026 - Jeudi à Spa
Franco Colapinto, Alpine

GP de Belgique 2026 - Jeudi à Spa
22

Isack Hadjar prendra le départ du Grand Prix de Belgique 2026 de F1, sur le circuit de Spa-Francorchamps, depuis le fond de grille. Il l'a lui-même annoncé ce jeudi, à la veille des premiers tours de roue de l'épreuve, au micro de Canal+.

Interrogé dans le paddock de la piste ardennaise sur sa régularité actuelle, lui qui vient d'enchaîner cinq top 6 consécutifs, il s'est d'abord félicité du bon travail accompli jusqu'ici : "C'est sûr que c'est rassurant, surtout vu l'historique du deuxième baquet Red Bull."

"C'est plutôt pas mal, je suis content du boulot que je fais. Après, c'est sûr qu'en tant qu'équipe, on aimerait réussir à se battre plus régulièrement avec les Ferrari et les Mercedes. Je pense qu'on est encore quand même derrière. On travaille dur. Ce week-end, je pense que faire un sixième top 6 va être compliqué vu d'où je pars. Mais on va essayer."

Isack Hadjar (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A priori, c'est en raison de plusieurs changements à venir sur l'unité de puissance Red Bull Ford qu'Hadjar devra reculer sur la grille. 

Quand il lui est demandé comment il allait aborder le week-end en sachant qu'il devra partir d'aussi loin, Hadjar a expliqué "L'objectif va être de se concentrer sur le rythme de course. Ce sera moins axé sur la performance en qualifications, on le sait."

"On va sûrement partir 22e du Grand Prix. Mais c'est un circuit où l'on peut dépasser. Il va se passer beaucoup de choses. On a quand même du rythme, donc je m'attends à bien m'amuser dimanche."

Il est à noter que le Français ne sera pas le seul pilote pénalisé sur la grille dimanche puisque Lando Norris sait déjà qu'il écopera de 10 places de recul sur la grille, McLaren ayant fait le choix de monter une nouvelle unité électronique - dotée de certaines des améliorations de fiabilité introduites en Autriche - sur son moteur Mercedes.

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