Formule 1 GP de Las Vegas

Hadjar frustré : ce qui s'est vraiment passé à la radio chez Red Bull à Las Vegas

Isack Hadjar a préconisé des tactiques dignes du cyclisme pendant la course de Las Vegas, et Red Bull est impressionné par ses progrès.

Christian Nimmervoll Ronald Vording

Publié: 24 nov. 2026, 10:20

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Isack Hadjar s'est élancé du quatrième rang sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1. Dès le quatrième tour, il occupait déjà la deuxième place, juste derrière son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen.

Et comme le Grand Prix s'était transformé en une véritable bataille d'aspiration, comparable à celles que l'on observe habituellement sur les vélodromes, il était presque inévitable que Hadjar tente tôt ou tard de prendre la tête.

Mais son ingénieur de course, Richard Wood, ne tarda pas à lui rappeler les consignes. La priorité, lui expliqua-t-il, était d'éviter que l'équipe ne perde du temps. Red Bull devait creuser l'écart avec George Russell, plutôt que de gaspiller de précieuses secondes à se battre en interne. Hadjar, qui ne manque certes pas de confiance en lui, mais reste un coéquipier loyal, s'est exécuté.

Il s'est finalement retrouvé de nouveau côte à côte avec Verstappen dans la longue ligne droite menant au virage 14. Mais le Néerlandais n'avait aucune intention de céder la tête sans se battre. "Il peut arrêter de défendre ? Sinon, je vais juste perdre du temps", s'est plaint Hadjar à la radio. Wood a toutefois maintenu le plan convenu : "La consigne de l'équipe est de défendre face à George, sinon nous allons jouer au yo-yo."

À ce moment-là, Russell était le poursuivant le plus proche du duo Red Bull en tête, les trois pilotes échangeant allègrement leurs positions. À une occasion, le Britannique est même parvenu à dépasser les deux Red Bull simultanément, avant de retrouver la troisième place deux ou trois virages plus tard. À Las Vegas, l'aspiration et la gestion de l'énergie constituaient des armes redoutables. Plus redoutables, en réalité, que la vitesse pure.

Les messages radio de Hadjar montraient clairement que, du point de vue de l'équipe, il aurait préféré adopter une stratégie comparable à celle d'un peloton cycliste roulant en éventail, plutôt que de suivre une formation classique : les coureurs se relaient en tête pour que chacun puisse profiter de l'aspiration, permettant ainsi au groupe d'avancer plus vite que ne le pourrait un coureur isolé.

Mais Red Bull, apparemment quelque peu prise au dépourvu par la dynamique particulière de la course, ne semblait pas particulièrement intéressée par la proposition de Hadjar. L'idée de se partager la tête pour creuser l'écart avec Russell n'a même pas été évoquée avec Verstappen. Du moins, aucune question en ce sens n'est audible sur le flux radio officiel embarqué du Néerlandais.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Finalement, Hadjar a perdu patience. "Non, regardez, je vais vous donner un exemple tout de suite. Regardez ce qui va se passer", a-t-il annoncé à la radio. Et précisément à cet instant, au lieu de lever volontairement le pied plus tôt pour éviter d'attaquer Verstappen à l'approche du virage 14, il a maintenu les gaz. Le résultat a été spectaculaire. Hadjar a dépassé son coéquipier de plusieurs mètres et pris la tête. Puis, fidèle à son esprit d'équipe, il a de nouveau ralenti pour laisser Verstappen reprendre la première place avant le virage.

Mais il avait fait passer son message. "Je ne peux pas. Dans la ligne droite, l'écart est trop important. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. Je ne mens pas."

Hadjar estimait que les deux Red Bull seraient plus rapides dans leur ensemble s'il était autorisé à dépasser Verstappen, avant que ce dernier ne reprenne l'avantage au tour suivant. Plutôt que de se ralentir inutilement, ils pourraient exploiter l'énorme avantage procuré par l'aspiration pour maintenir leur rythme collectif. Le principe était simple : se relayer en tête, profiter de l'aspiration de l'autre et continuer à avancer aussi vite que possible.

Tout cela s'est produit au huitième tour. Et comme si la course elle-même avait voulu donner raison à Hadjar, le doublé provisoire de Red Bull avait déjà disparu un tour plus tard. L'équipe n'était pas parvenue à décrocher Russell.

Interrogé après la course sur la possibilité que Red Bull ait compromis ses propres chances en insistant à tout prix pour protéger la première place de Verstappen, le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, a reconnu que Hadjar avait soulevé un point valable.

"Ses arguments étaient légitimes", a admis Mekies. "Je pense que la première chose à dire, c'est que, même si nous savions tous que cette piste sollicitait peu l'énergie et que nous nous attendions à beaucoup de jeux stratégiques en course, et même si nous avions constaté la veille un effet d'aspiration bien plus important que prévu, je pense qu'aucun d'entre nous n'imaginait que nous aurions deux dépassements par tour pendant 50 tours." Autrement dit, même Red Bull avait sous-estimé l'ampleur de l'effet d'aspiration.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que je pense sincèrement que, lors des premiers tours, nous avons tous dû nous adapter à la nouvelle réalité de cette course." Cela explique pourquoi les stratèges de Red Bull ont hésité à adopter l'approche de Hadjar. "Et nous n'avions pas le sentiment que permuter les positions des voitures à chaque tour serait la façon la plus rapide d'aller jusqu'à l'arrivée. Nous ne connaîtrons jamais la réponse. Et nous estimions qu'il valait certainement mieux que les deux voitures puissent s'entraider pour défendre leurs positions face aux pilotes derrière."

Avec quelques heures de recul, Mekies se montrait toutefois moins catégorique qu'au cours de la course. Après tout, personne ne pouvait affirmer avec certitude que la stratégie de relais en tête proposée par Hadjar aurait permis aux deux Red Bull de distancer Russell.

Finalement, le problème s'est résolu de lui-même lorsque l'aileron avant de Hadjar s'est soudainement brisé, mettant de fait un terme aux espoirs de victoire du pilote de 22 ans. Pas étonnant, dès lors, que sa réaction ait été quelque peu agacée lorsque la discussion radio a été évoquée après la course : "Il n'y a pas eu de malentendu. Je n'essayais pas de semer le désordre. J'utilise simplement mon cerveau."

Qu'il l'ait voulu ou non, cette remarque pouvait tout à fait être interprétée comme une pique adressée au muret des stands de Red Bull. Hadjar a expliqué le raisonnement derrière son approche : "Ce que j'essaie de faire, parce que je comprends la course, c'est qu'il faut aller aussi vite que possible. Peu importe. Il faut simplement avancer, dépasser, se faire redépasser, puis dépasser à nouveau. Il faut continuer. Parce que si je retiens mon rythme, le pilote derrière et la voiture derrière vont simplement me dépasser, puisqu'il y a 40 km/h d'écart."

Le Français était convaincu que Red Bull avait simplement sous-estimé l'influence exceptionnelle de l'aspiration : "Je pense qu'ils n'avaient tout simplement pas réalisé à quel point les jeux d'aspiration seraient importants. Ce n'est pas comme si je pouvais simplement rester derrière et que, si je le fais, George va passer. Soit j'attaque et nous roulons tous les deux à fond, en nous dépassant et en nous redépassant. C'était la façon la plus rapide de courir. Si vous me demandez de rester derrière et de simplement céder ma position, ça ne peut pas fonctionner pour moi."

Malgré sa frustration, Hadjar a peut-être même considérablement renforcé sa cote auprès de Red Bull à Las Vegas. D'abord, il a une nouvelle fois démontré qu'il était le premier coéquipier depuis longtemps capable d'évoluer, au moins sur certaines phases d'une course, à un niveau de performance proche de celui de Verstappen. Ensuite, les éventuels soupçons selon lesquels il aurait simplement agi de manière égoïste, en utilisant des messages radio habiles pour se placer devant Verstappen, devraient désormais être dissipés.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de: Manuel Eletto

L'approche de Hadjar a montré qu'il réfléchissait à la performance globale de l'équipe, et pas seulement à sa propre position. Ce genre de comportement contribue à instaurer la confiance, et Mekies l'a précisément salué : "Je pense qu'il a été très, très bon, honnêtement."

"Il était là parce qu'il le méritait, parce qu'il avait le rythme, parce qu'il comprenait très bien les manœuvres défensives et offensives. C'est la meilleure situation possible pour nous. Et il a également bien compris lorsque nous lui avons demandé de remettre les batailles à plus tard et de se concentrer sur le fait de ne pas se faire rattraper par les pilotes derrière."

Pour Mekies, cet épisode témoigne une nouvelle fois des progrès accomplis par Hadjar au fil de la saison : "Nous l'avons dit tellement de fois cette année : il progresse course après course. C'est encore ce que nous avons constaté aujourd'hui. Il était quatrième sur la grille, puis premier et deuxième en piste. Le week-end dernier, nous avons signé les deuxième et troisième places, et nous avions dû inverser les positions des voitures. C'est une bonne nouvelle."

Au-delà de sa vitesse pure, le directeur de Red Bull a mis en avant un autre domaine dans lequel Hadjar a considérablement progressé : la maîtrise de ses émotions. "Isack est quelqu'un de très intelligent, et il nous est très difficile, à nous qui ne sommes pas pilotes, d'évaluer ce que les pilotes doivent gérer sur le plan émotionnel lorsqu'ils sont dans la voiture", a-t-il déclaré.

"Et il l'a reconnu. Il sait très bien que mieux gérer ses émotions lui fait gagner du temps en piste, mais aussi en dehors de la voiture, grâce à une meilleure qualité de communication avec ses ingénieurs. Et comme vous l'avez souligné, il a fait d'énormes progrès au cours des deux ou trois dernières courses. Et nous pensons qu'il a encore davantage de potentiel pour la suite."

"Ses échanges avec son équipe d'ingénieurs sont de plus en plus constructifs, et il est plus performant lorsqu'il parvient à maîtriser ses émotions. Nous sommes très satisfaits des progrès qu'il réalise."

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