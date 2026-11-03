Formule 1 GP de Mexico

Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique

Plusieurs raisons poussent Isack Hadjar à penser qu'il aurait pu éviter la collision, pour laquelle George Russell a été pénalisé.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publié: 3 nov. 2026, 10:41

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Isack Hadjar assume une part de responsabilité dans son accrochage avec George Russell lors du Grand Prix du Mexique de Formule 1, à l'issue duquel il a miraculeusement inscrit deux points.

Hadjar s'était qualifié en septième position sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, à deux dixièmes et trois places de son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen. Mais le pilote tricolore a gagné deux positions grâce à un bon départ.

Le Français résistait à Russell, mais le pilote Mercedes a maintenu son train avant à hauteur des roues arrière de Hadjar au lieu de renoncer à l'intérieur du virage 6, envoyant ainsi la Red Bull en tête-à-queue.

"C'est dommage", a déclaré Hadjar. "Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que George tente de passer à l'intérieur au virage 6, parce que le virage m'appartenait complètement. Je savais qu'il était là, et je n'aurais finalement pas dû lui faire confiance, mais ça arrive. C'est clairement dommage, ça a complètement ruiné ma course."

"Honnêtement, à mes yeux, si cet incident du premier tour s'est produit aujourd'hui, c'est de ma faute. Si j'avais fait un meilleur travail hier, je n'aurais pas pris le départ en septième position. Nous aurions peut-être pu nous battre pour mieux qu'un podium et nous n'aurions pas croisé George en chemin. Ce sont des choses qui arrivent, mais il vaut mieux maximiser ses chances en tête. J'aurais dû faire mieux."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Russell, qui a fait l'impasse sur les obligations médiatiques d'après-course et n'a donc pas commenté l'incident, a écopé d'une pénalité de 10 secondes. Hadjar s'est quant à lui retrouvé en 22e position, avec "quelques petits dégâts sur le fond plat". Hormis les Aston Martin en difficulté, il a été le premier pilote à s'arrêter, au septième tour.

"Le rythme avec les pneus mediums lors du premier relais, chaque fois que j'avais de l'air libre, était bon", a-t-il expliqué. "Quand nous sommes passés aux pneus tendres, je n'ai fait que deux tours [avant la Safety Car et le drapeau rouge], mais je me sentais extrêmement rapide. Pendant ce premier tour, je me suis dit : 'OK, j'ai une chance de monter sur le podium', et puis tout s'est terminé."

Après son premier changement de pneus, Hadjar a successivement dépassé Valtteri Bottas, Ryo Hirakawa, Carlos Sainz et Sergio Pérez. Il a manqué de chance en s'arrêtant juste avant l'intervention de la Safety Car et le drapeau rouge. D'autres dépassements sur Sainz, Nico Hülkenberg, Pérez et Alex Albon ne lui ont permis de remonter qu'en 12e position, tant il a eu du mal à remonter dans le peloton.

"Tout le monde dispose du mode SM [mode ligne droite]", a-t-il expliqué. "C'est simplement un train de voitures et il n'y a aucun moyen de dépasser. J'ai vraiment eu du mal. J'ai même eu une belle lutte avec Checo. Il freinait très tard dans la ligne droite, je ne parvenais pas vraiment à revenir sur lui. C'était extrêmement difficile."

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Au final, le Mexique n'a jamais été un circuit où il était facile de dépasser [auparavant]. Avec les températures, l'altitude, tout s'embrase dès qu'on suit une autre voiture."

S'exprimant avant l'annonce des pénalités infligées à Oscar Piastri, Pierre Gasly et Franco Colapinto – qui lui ont finalement permis de récupérer la neuvième place –, Hadjar ne retenait qu'un seul point positif de la course.

"Nous avons pris de bons départs [lors des deux départs], et c'était probablement mon meilleur départ depuis un bon moment cette année", a-t-il déclaré. "Nous devons être satisfaits du travail accompli. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi cela s'est si bien passé pour pouvoir le reproduire."

Cela reste toutefois un nouveau week-end difficile pour Hadjar, qui n'a inscrit que 11 points sur les trois derniers Grands Prix, soit moins que les 18 points de Liam Lawson.

"C'est frustrant, maintenant", a reconnu le pilote de 22 ans. "En Malaisie, nous avons eu un problème de déploiement ; à Singapour, des problèmes de fiabilité en permanence ; à Austin, un très mauvais départ, j'étais bloqué avec le mauvais réglage moteur. Tout s'enchaîne pour que je passe actuellement de très mauvais dimanches. Quand tout va se mettre en place, ça va fonctionner et ce sera bien."

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