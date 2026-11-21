Formule 1 GP de Las Vegas

Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"

Isack Hadjar n'est pas adepte de l'aspiration, mais cela lui a coûté cher en qualifications à Las Vegas

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publié: 21 nov. 2026, 17:49

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Photo de : Manuel Eletto

Isack Hadjar a reconnu ne pas avoir été à la hauteur en qualifications du Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, faute d'avoir mesuré l'importance de l'aspiration sur ce circuit urbain très rapide.

Hadjar a accusé 0"67 de retard sur son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen, en Q2, puis 0"44 en Q3, pour finalement se classer cinquième. Cet écart pourrait en partie s'expliquer par ses préférences personnelles, puisqu'il a expliqué à Sky Sports F1 qu'il "ne s'était tout simplement pas vraiment concentré sur le fait de bénéficier de l'aspiration".

"Nous n'avons eu aucune aspiration", a ensuite déclaré le pilote pour sa deuxième saison en F1 aux médias écrits. "Nous sommes un peu passés pour des idiots lors de notre dernière tentative, mais les autres équipes ont très bien joué le coup en immobilisant leur voiture au virage 1 pendant que nous sortions des stands. Au final, j'ai vu que j'étais seul. Mon dernier tour était bon, mais on ne peut rien faire dans la ligne droite, alors j'ai préféré l'interrompre."

Interrogé par Motorsport.com pour savoir s'il s'agissait de mieux maîtriser ce jeu la prochaine fois, Hadjar a répondu : "Je n'aime pas vraiment ces jeux de toute façon. Je préfère piloter la voiture plus vite. Ce sont des choses que l'on ne peut pas vraiment contrôler, c'est un peu comme jouer aux dés.

"Ça m'est égal. Tant que je sais que j'étais plus rapide dans les virages, ça me satisfait."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

L'expérience de Verstappen a toutefois montré à quel point l'aspiration pouvait être déterminante.

"L'aspiration est folle ici, car j'ai même failli être éliminé en Q2", a expliqué le Néerlandais. "Puis, je suis sorti pour mon dernier tour avec quatre ou quatre secondes et demie de retard sur la voiture devant moi, et j'ai gagné sept ou huit dixièmes sur le tour sans réellement gagner autant de temps dans les virages. Cela montre à quel point on peut gagner sur un tour complet avec une bonne aspiration."

Bien qu'il n'ait pas réussi à améliorer son temps lors de sa deuxième tentative en Q3, passant ainsi de la quatrième à la cinquième place, Hadjar s'élancera quatrième, tandis que Verstappen héritera de la pole position grâce à la pénalité de cinq places sur la grille infligée à Kimi Antonelli, auteur du meilleur temps, pour avoir dépassé son quota de moteurs.

"Au final, nous nous élancerons quatrièmes demain, donc nous sommes en bonne position pour viser le podium", a commenté le Français avec optimisme. "Je pense que c'est un circuit où il est facile de dépasser avec ces immenses lignes droites, compte tenu de la réglementation actuelle. Alors quatrième, cinquième, deuxième… Au final, ça ne change pas grand-chose, donc je suis content."

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