Jerez et Istanbul candidats à un Grand Prix en novembre

Chamboulé par la pandémie de COVID-19, le calendrier de la saison 2020 de Formule 1 n'est décidément pas comme les autres. Treize courses sont déjà au programme, jusqu'à celle d'Imola le 1er novembre, et le fait que la F1 se rendra à Bahreïn et à Abu Dhabi pour conclure l'année n'est qu'un secret de polichinelle.

Cependant, un créneau demeure pour organiser un ou deux Grands Prix entre-temps, et si des épreuves asiatiques étaient espérées, il semble désormais peu probable que la catégorie reine du sport automobile puisse s'y rendre, compte tenu des conditions sanitaires et des restrictions de circulation des personnes.

La F1 pourrait ainsi faire son retour à l'Istanbul Park, où a eu lieu le Grand Prix de Turquie de 2005 à 2011 mais qui n'accueille plus d'événements majeurs depuis un certain temps. Ce site a même récemment servi de concession automobile, et certaines pages de son site web n'ont pas été mises à jour depuis plusieurs années...

Ayant accueilli le Grand Prix d'Espagne puis le Grand Prix d'Europe à sept reprises au total entre 1986 et 1997, la piste de Jerez de la Frontera est une autre candidate à un Grand Prix. Jusqu'il y a quelques années, la F1 s'y rendait encore fréquemment pour des essais privés. Un meeting de Formule 2 y a également eu lieu en 2017, et Charles Leclerc avait remporté le titre ce week-end-là. Le tracé a accueilli les deux premières manches de la saison 2020 de MotoGP.

