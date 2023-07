Jackie Stewart se remet d'un AVC

Le Daily Mail vient de révéler que Jackie Stewart a été victime d'un "mini-AVC" il y a un mois. D'après le journal britannique, le triple Champion du monde âgé de 84 ans a été retrouvé inconscient dans son hôtel en Jordanie, où il était présent pour le mariage du prince héritier Hussein ben Abdallah avec Rajwa Al Saif, le 1er juin dernier.

"C'était la nuit avant le mariage", a relaté Stewart. "Je me suis levé dans la nuit avec un sensation bizarre. Je me suis simplement effondré. Je ne me rappelle pas la suite. J'ai été inconscient pendant un bon moment."

"On m'a emmené à l'hôpital en Jordanie. Mon fils Paul et son épouse étaient là pour le mariage, dans une chambre à un étage différent. À ce jour, je ne sais pas comment je suis arrivé jusqu'à la chambre de Paul, mais j'ai dû être suffisamment alerte pour aller le chercher."

"Ils m'ont fait monter dans une ambulance, mais je ne me rappelle pas ça non plus. Sa Majesté s'est procuré les meilleurs médecins disponibles pour moi. Je voulais rentrer à la maison aussi vite que possible, et le prince héritier de Bahreïn a très généreusement mis à disposition son avion pour que je rentre en Europe. À ce moment-là, je n'allais pas trop mal. Enfin, je ne marchais pas très facilement."

Il semble qu'un certain surmenage ait contribué à l'incident, entre la présence de Stewart sur les Grands Prix et sa contribution aux funérailles d'Annie Meldrum, épouse du garde-chasse de la Reine d'Angleterre.

"J'étais très malade au moment de l'enterrement d'Annie", a confié l'Écossais, auteur de 27 victoires en Grand Prix. "J'ai fait un discours, mais pas aussi bon qu'il n'aurait dû l'être. J'ai enchaîné avec une soirée à Genève avant de partir en Jordanie – tout ça après avoir été à Miami pour un Grand Prix très chargé peu de temps avant. Ça s'est cumulé. Je fais désormais beaucoup de kinésithérapie et je peux marcher presque parfaitement. Tout se passe bien – je vais à Silverstone pour deux jours ce week-end."

Lire aussi : Quand Jackie Stewart a rejeté les avances de Ferrari