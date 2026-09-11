Ce que Jacques Villeneuve a vraiment appris de Gilles : "Je peux le faire, toi non"

Lorsque des stars meurent jeunes, elles restent inévitablement figées dans l'imaginaire collectif dans un état d'éternelle jeunesse, incarnant des notions romancées de noblesse héroïque et de sacrifice.

Pour les passionnés de sport automobile, le style spectaculaire et agressif de Gilles Villeneuve a fini par représenter l'archétype de ce que devait être un pilote de course. Sa mort à l'âge de 32 ans, pendant les qualifications du Grand Prix de Belgique à Zolder, a figé le mythe du héros tragiquement disparu.

La réalité de l'homme derrière la légende est évidemment plus nuancée, ce qui explique pourquoi son fils Jacques s'est montré si réticent aux comparaisons lorsqu'il est arrivé en Formule 1 en 1996.

Un nouveau biopic consacré à l'histoire méconnue de son père, Villeneuve : l'ascension d'une légende, sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto le 19 septembre, avant une sortie en salles au Québec en novembre. Sa sortie mondiale est prévue l'an prochain, 50 ans après les débuts de Gilles en F1 au volant d'une McLaren au Grand Prix de Grande-Bretagne 1977.

Gilles Villeneuve avec sa famille en 1978. Photo de: Getty Images

Le film se concentrera sur les années précédant le moment où Gilles est devenu une icône chez Ferrari, un parcours mouvementé marqué par de nombreux revers personnels et professionnels. La sœur de Jacques, Mélanie, en est la productrice exécutive.

"Parler de mon père n'a jamais été un problème", a déclaré Jacques lors d'un entretien exclusif avec Motorsport.com. "Le problème, c'est que ces gens [les journalistes] ne s'intéressaient pas à ma réponse. Ni à ma façon de penser. Ils n'en avaient rien à faire. Tout ce qu'ils voulaient entendre, c'était : 'Je perpétue la flamme parce que mon père n'a pas pu aller au bout, et c'est pour ça que je fais ça'. Non, je cours parce que j'aime courir."

"C'est aussi simple que ça. J'aimais mon père. Je suis fier de lui et de ce qu'il a accompli, il était incroyable. Mais je trace mon propre chemin. Je ne cours pas parce que je veux être la continuation de Gilles Villeneuve. Voilà. Et ça les énervait. C'est à ce moment-là que je me suis dit : 'OK, je ne veux même plus parler de lui parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de discussion constructive. En réalité, vous vous en fichez'."

Le refus d'abandonner de Gilles Villeneuve était sa marque de fabrique. Photo de: Getty Images

Jacques venait tout juste d'avoir 11 ans lorsque son père est mort, et il a passé une grande partie de ses années d'étude dans un internat. Le mariage de ses parents était en difficulté tandis que Gilles se consacrait de manière obsessionnelle à sa carrière en course automobile.

"Quand il est mort, je ne l'avais vraiment pas vu depuis un an ou deux", raconte Villeneuve. "Il ne vivait plus vraiment avec nous. C'était vraiment une situation étrange. Alors je ne sais jamais si c'est un véritable souvenir ou un souvenir qu'on m'a raconté en grandissant."

"Principalement par ma mère à l'époque. C'est donc très déroutant. Alors, aujourd'hui, c'est agréable de pouvoir remettre certaines pièces du puzzle en place. Et je pense que le film est assez fidèle à ces années de formation."

Les fils de grands champions ont tous des raisons différentes de se lancer en sport automobile et des relations compliquées avec l'héritage de leur père.

Jacques Villeneuve est aujourd'hui consultant. Photo de: Getty Images

L'ancien équipier de Jacques, Damon Hill, a par exemple travaillé comme coursier à moto après que des procédures judiciaires consécutives à la mort de son père dans un accident d'avion eurent plongé sa famille dans la ruine financière.

Le père de Nico Rosberg, Keke, champion du monde 1982, intervenait de manière distante dans la carrière de son fils en karting et a ensuite gardé un rôle discret. Nico aurait pu se tourner vers l'ingénierie, mais a refusé une proposition de l'Imperial College London pour se consacrer à la course.

Les personnes dont les parents ont été des pilotes à succès ont souvent du mal à supporter le poids des attentes lorsqu'elles tentent de suivre une carrière similaire.

"Si vous faites ce sport pour les mauvaises raisons, vous n'y arriverez jamais", estime Villeneuve. "Il faut vraiment, personnellement, au plus profond de soi, aimer ça. Être prêt à encaisser les coups parce qu'on en prend beaucoup. On vous remet très facilement à votre place avec le chrono. C'est très simple. Comment allez-vous réagir à ça ?"

"C'est surtout vrai pendant les années de formation, quand on commence en Formule 3. C'est là qu'on prend les plus grosses claques. Il faut donc construire une sorte de carapace autour de soi. C'est pour ça que les choses se sont passées comme ça. Mais cela m'a ensuite donné la liberté d'être simplement moi-même et de ne pas vraiment porter ce poids. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup pris de mon père sans le savoir."

"Pas en raison de ce qu'il était en tant que pilote, mais de ce qu'il était lorsqu'il n'était pas dans une voiture de course. Il était exactement le même gars. À la maison, il était exactement comme sur le circuit, dans sa voiture de course."

"Quoi qu'il fasse, il était toujours très égoïste dans ce qu'il voulait accomplir. Il aimait sa famille et tout ça, mais il était très égoïste dans le sens où il était le seul à vouloir jouer avec son pick-up quand il voulait escalader une montagne. Et c'était tout ce qui comptait."

"Et nous pouvions jouer avec lui si nous faisions ses activités avec lui. C'était tout. En tant que garçon, c'était génial lorsque je pouvais monter dans son pick-up avec lui ; en même temps, j'étais au paradis."

"Mais je pouvais alors voir son attitude face au risque, le fait de repousser les limites, mais avec respect. Avec respect pour ses adversaires. Et toujours vouloir vaincre le défi suivant. Et souvent, il le faisait simplement pour montrer aux autres gars : 'Je peux le faire, toi non'. Parce que c'était essentiellement l'histoire de sa vie : 'Je peux le faire, toi non'."

"Même lorsqu'il a acheté son hélicoptère, il essayait de faire des loopings parce qu'on lui avait dit que ce n'était pas possible. Ce genre de choses. J'ai beaucoup retenu cet aspect-là. Mais avec une éducation différente. Je pense donc que cela m'a permis de mieux calculer le risque."

"Mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de lui en tant que père. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'existent pas ou si je les ai simplement mis de côté lorsqu'il est mort. Et c'était ma façon de survivre."

Le Festival international du film de Toronto accueillera la première mondiale de Villeneuve : l'ascension d'une légende le 19 septembre, avec une sortie en salles au Québec en novembre, avant une sortie mondiale le mois prochain.

L'une des dernières images de Gilles Villeneuve, à Zolder en 1982. Photo de: Getty Images