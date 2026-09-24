Jamie Chadwick rejoint Doriane Pin parmi les femmes ayant testé une F1 en 2026

Jamie Chadwick est devenue la dernière femme en date à piloter une monoplace de Formule 1 après avoir participé à un programme de tests avec une ancienne Williams à Portimão.

Âgée de 28 ans, la Britannique a bouclé 32 tours ce lundi au volant de la FW47 de la saison dernière, dans le cadre de son rôle de pilote de développement de l'écurie. Elle est ainsi devenue la deuxième femme à piloter une F1 cette année, après le test réalisé par Doriane Pin avec Mercedes, et la première à le faire pour Williams depuis Susie Wolff en 2015. Elle est également celle qui a testé la monoplace la plus récente, Doriane Pin ayant pris le volant de la W12, monoplace de 2021.

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Ce test vient enrichir un palmarès déjà bien fourni pour Chadwick, qui compte trois titres en W Series, des victoires en Indy NXT et en European Le Mans Series, ainsi qu'un rôle de pilote d'essais dans le programme Hypercar de Genesis.

Liée à Williams depuis 2019, Chadwick a déclaré : "C'était une journée phénoménale et une expérience incroyable. Peu de choses peuvent vous préparer à piloter une Formule 1 à pleine vitesse sur un circuit comme Portimão."

Jamie Chadwick lors de son test avec Williams. Photo de: Williams

"Mais c'était exactement comme je l'avais imaginé, et même dix fois mieux. Je suis incroyablement reconnaissante envers l'équipe Atlassian Williams F1 de m'avoir offert cette opportunité. Je me souviens d'avoir été jeune et d'avoir regardé Susie Wolff prendre le volant d'une F1 Williams, et de voir à quel point cela avait inspiré mon propre parcours."

"J'aimerais pouvoir faire la même chose pour la prochaine génération. L'expérience que j'ai acquise aujourd'hui fera une vraie différence, aussi bien pour ma propre carrière que pour ce que je pourrai transmettre aux pilotes qui arrivent derrière."

"Je suis tellement reconnaissante et incroyablement heureuse de la façon dont cette journée s'est déroulée. C'est une expérience dont je me souviendrai très longtemps. J'irais même jusqu'à dire que c'est la meilleure journée de ma vie jusqu'à présent."

Ce test intervient également à l'approche du retour du Grand Prix du Portugal à Portimão l'an prochain. Le circuit de l'Algarve avait déjà accueilli la Formule 1 à deux reprises, en 2020 et 2021.

"Jamie Chadwick est une source d'inspiration pour des millions de femmes et de jeunes filles, et elle a battu des records à tous les niveaux", a déclaré James Vowles, le directeur de Williams. "Elle a pleinement mérité cette opportunité de tester une F1 avec l'équipe Atlassian Williams F1."

"Jamie a recueilli des données importantes pour l'équipe alors que la F1 se prépare à revenir à Portimão l'an prochain. Ses retours et ses performances ont été impressionnants, comme nous le savions. Cela montre clairement qu'il existe une voie pour les femmes vers le plus haut niveau de la compétition."

"J'ai hâte de voir comment Jamie tirera parti de cette expérience pour continuer à progresser au volant et conseiller nos jeunes pilotes sur ce qu'implique la conduite d'une F1."

Jamie Chadwick dans la Williams de 2025. Photo de: Williams