Vergne impressionné par Alonso : "Dans une bonne F1, il joue la gagne"

Il est le pilote le plus expérimenté de l'Histoire de la Formule 1 avec 356 départs en Grand Prix, et l'on commence à se demander ce qui pourra bien l'arrêter. À 41 ans, Fernando Alonso a encore au moins deux saisons devant lui dans l'élite, lui qui a signé un contrat pluriannuel avec Aston Martin pour 2023 et au-delà. Au terme de cette période, il sera plus âgé que tout pilote ayant couru en Formule 1 lors des 40 dernières années, à l'exception de Michael Schumacher, qui a raccroché le casque fin 2012, peu avant son 44e anniversaire.

Jean-Éric Vergne est impressionné par la longévité du double Champion du monde, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas pour une question de condition physique. "Mentalement, le mec, c'est costaud", commente le pilote DS Penske en Formule E, répondant aux questions des lecteurs de Motorsport.com. "Franchement, voir son niveau d'implication, son niveau de motivation, sa hargne, son intelligence de course... C'est franchement impressionnant, parce qu'aujourd'hui, tu le mets dans une bonne voiture, il joue la gagne, c'est sûr et certain."

"Je trouve ça vraiment dingue : il a quel âge ? 41 ans ? Je trouve ça dingue qu'après tant d'années le mec ait autant de motivation. Je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup de pilotes, même des pilotes en F1, qui à 34 ans déjà se posent la question, décident d'arrêter parce qu'ils ont gagné trop d'argent. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, ils sont contents, ils sont connus maintenant, ils ont des millions de followers sur Instagram, ils ont assez d'argent sur les comptes en banque, et puis ils perdent toute leur motivation. [Alonso], il a tout l'argent du monde, il est super célèbre, et il est toujours là avec la motivation d'un mec de 17 ans. C'est impressionnant."

Vergne et Alonso, ici chez Toro Rosso et Ferrari, se sont côtoyés lors de la brève carrière du Français en F1

Vergne, lui, a 32 ans et est plus occupé que jamais avec les marques du groupe Stellantis, représentant donc DS Penske dans un championnat de Formule E qu'il a remporté en en 2017-18 et en 2018-19, mais aussi désormais Peugeot en FIA WEC. Sa préparation physique a évolué par rapport à ses débuts en Formule 1 il y a une dizaine d'années, pour de simples raisons physiologiques.

"Quand j'avais 21 ou 22 ans, quand je sortais, que je me mettais une mine (sic) et que j'allais me coucher à cinq heures du matin en rentrant de fête, le lendemain je me réveillais à neuf heures et j'allais courir. Là, je fais ça, je suis en PLS toute la journée !" s'esclaffe le Francilien. "Ta vie change un peu, tu ne fais plus les mêmes choses que dans le passé. Ton corps ne l'accepte plus, tout simplement, et il faut juste l'accepter. Dans la voiture, en revanche, physiquement, il n'y a aucun problème."

"Alonso, physiquement, je ne trouve absolument pas ça extraordinaire ce qu'il fait. Quand tu roules tous les week-ends… Il y a presque des courses tous les week-ends. Au bout d'un moment, ça devient un vélo à conduire, les F1... même si moi, demain si je devais rouler dans la F1, je ferais une journée et je serais mort ! Mais plus tu roules, plus tes muscles s'habituent, ça devient vraiment facile. Je me rappelle dans les tests hivernaux à Jerez, quand je roulais en F1, j'avais beau me préparer à fond toute l'intersaison, à la première journée à Jerez, j'étais rincé. Puis après, dans l'année, tu enchaînes les courses et tout va bien."

Retrouvez l'intégralité des réponses de Jean-Éric Vergne à vos questions ce week-end sur Motorsport.com.