Sur le Hungaroring de Budapest, le Grand Prix de Hongrie 2006 est alors le 763e de l'histoire. D'abord qualifié sixième, Jenson Button s'élance finalement de la 14e place après avoir dû changer de moteur avant la course. Il n'est pas le seul pilote pénalisé : Michael Schumacher et Fernando Alonso, rivaux pour le titre, sont relégués aux 11e et 15e rangs pour des infractions commises lors des essais libres.

Au moment du départ, la piste est humide, ce qui n'empêche pas le poleman Kimi Räikkönen de conserver la tête. Derrière, il ne faut que quelques virages à Michael Schumacher et Fernando Alonso pour réintégrer le top 5 et se livrer un duel pour la quatrième position, dont l'Espagnol sort vainqueur.

Jenson Button profite de ses pneus intermédiaires pour remonter dans la hiérarchie et dépasser Michael Schumacher peu après. L'Allemand endommage ensuite son aileron avant au contact de la Renault de Giancarlo Fisichella et doit passer par les stands, ce qui le fait chuter au neuvième rang.

Jenson Button (Honda) et Felipe Massa (Ferrari) au GP de Hongrie 2006. Photo de: Sutton Images

À l'avant, les choses évoluent : Kimi Räikkönen s'arrête et cède les commandes à Fernando Alonso. Cependant, quelques tours plus tard, il perd tout en s'accrochant avec Vitantonio Liuzzi peu avant la chicane, ce qui provoque son abandon. Après l'intervention de la voiture de sécurité, Fernando Alonso mène devant Jenson Button.

Le duel va durer jusqu'au 51e tour. Le pilote espagnol passe alors par les stands pour changer de pneus et remettre de l'essence, mais l'une de ses roues arrière est mal fixée. À peine ressorti, il constate un problème, puis part à la faute dans le virage 2. C'est l'abandon, qui laisse le champ libre à Jenson Button.

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Derrière le Britannique, Michael Schumacher est parvenu à remonter au deuxième rang, malgré un accrochage avec David Coulthard auparavant, mais l'Allemand a fait le choix étonnant de ne pas changer de pneus lors de son dernier arrêt.

Ses intermédiaires usés sont à l'agonie sur une piste quasiment sèche et il est dépassé par Pedro de la Rosa puis Nick Heidfeld. Un contact avec son compatriote lui cause un problème de direction et le pousse à l'abandon à trois tours de l'arrivée.

Jenson Button remporte ainsi son premier succès en Formule 1, lors de sa septième saison dans la catégorie reine. C'est aussi la troisième et dernière victoire à ce jour de Honda avec sa propre écurie d'usine.