Jessica Hawkins veut ouvrir la voie aux femmes en F1

Il y a deux semaines, Jessica Hawkins a réalisé ses premiers essais en Formule 1 sur la piste du Hungaroring. Ambassadrice d'Aston Martin F1 Team depuis 2021, très active au simulateur sur le campus de Silverstone, Hawkins a pris le volant de l'AMR21 pour cette découverte de la catégorie reine du sport automobile.

Lire aussi : Jessica Hawkins a testé l'Aston Martin F1 de 2021

Notamment connue pour son rôle de cascadeuse automobile dans certains films Fast & Furious et James Bond, celle qui a remporté un championnat britannique de karting en 2008 n'a pas su concrétiser par la suite, avec notamment un seul podium en 21 courses de W Series. À 28 ans et sans résultats probants en monoplace, elle sait qu'elle n'atteindra pas la Formule 1. Cependant, compte tenu de la disparité démographique de genre au sein des pratiquants du sport automobile, Hawkins espère encourager davantage de filles et femmes à s'y lancer.

"On me demande souvent pourquoi il n’y a pas de femmes en F1", explique l'Anglaise dans le podcast de Sky Sports F1. "Il y a probablement un certain nombre de raisons, mais l’une des principales, c'est le nombre. Si 5000 enfants commencent le karting dans le monde entier et que seuls dix d'entre eux sont des filles, que certains abandonnent en cours de route pour de nombreuses raisons comme un manque de budget, de talent ou de passion, ou parce qu'ils ont trouvé d'autres centres d'intérêt, la loi des probabilités fait qu'on ne va évidemment pas voir une femme courir en F1."

"Mais ce que [ce test] va accomplir à mon avis, c'est donner de la visibilité à la jeune génération : nous méritons notre place et nous sommes capables de le faire, nous sommes compétentes. Je ne suis pas simplement passionnée par les femmes en sport auto mais par le bonheur des gens : qu'ils poursuivent leur rêve."

Jessica Hawkins teste l'Aston Martin AMR21

Hawkins regrette presque de ne pas faire partie de cette nouvelle génération, bien qu'elle endosse volontiers un rôle de modèle.

"Parfois, j'aimerais avoir 20 ans de moins et commencer maintenant car j'ai l'impression qu'il y a bien plus d'opportunités désormais, mais je suis ravie que les choses aient changé pour donner cette opportunité aux plus jeunes générations", confie-t-elle sur le site d'Aston Martin. "Quand j'étais petite, que j'allumais la télé pour regarder la F1, aurais-je pensé que les femmes pouvaient piloter des F1 ? Probablement pas. Tout est une question de visibilité. Si c'est visible, ça devient possible."

"Je suis fière d'être un moteur de la représentation des femmes en sport auto à l'avenir. J'espère que me voir au volant d'une F1 sera source d'inspiration pour les futures femmes pilotes et pour les gens, homme ou femme – qu'ils poursuivent leurs rêves quoi qu'il arrive. Rien ne doit jamais vous empêcher de faire ce que vous voulez, ce qui vous passionne, ce que vous adorez faire."

"Il reste des choses que je veux accomplir. Si je peux faciliter ça pour les générations à venir, aider à faire tomber des barrières et leur ouvrir la voie, alors je serai heureuse."

Lire aussi : Jessica Hawkins, des cascades dans James Bond à Aston Martin