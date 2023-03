De la Jordan 191 à la "Mercedes Rose" : les ancêtres d'Aston Martin

Charger le lecteur audio

L'équipe de Formule 1 basée à Silverstone, initialement connue sous le nom de Jordan, court sous la bannière Aston Martin depuis 2021. Au cours de ses trois décennies précédentes (sous les noms de Jordan, Midland, Spyker, Force India et Racing Point), l’équipe a vécu à peu près tout. Après avoir dû se pré-qualifier pour son premier Grand Prix en 1991, elle s'est battue pour la victoire à la fin des années 1990 et s'est même retrouvée à la lutte pour le titre en 1999, avant d’être de retour en queue de peloton quelques années plus tard.

Plus récemment, elle a acquis la réputation de faire un usage efficace de ses ressources, de sorte que les possibilités de l'ère Lawrence Stroll/Aston Martin paraissent plus que prometteuses. Voici notre analyse de ces 30 années, avec l'aide des "super times". Ils sont basés sur le tour unique le plus rapide de chaque voiture lors de chaque week-end de course, exprimé en pourcentage du tour unique le plus rapide (100,000% pour le poleman s’il détient ce tour) et moyennés sur la saison.

La première voiture de l'équipe, la célèbre Jordan 191 dans laquelle Michael Schumacher a fait ses débuts en F1, a eu un impact considérable en 1991. Bien qu'elle soit à 3,313% de la vitesse de référence (un écart qui l'aurait placée en dernière position en 2020), elle était suffisamment performante pour obtenir le sixième temps. L'équipe d'Eddie Jordan a converti ce résultat en une cinquième place au classement des constructeurs, ce qui l'a placée immédiatement à l'avant du peloton.

Mais comme c'est souvent le cas, la deuxième année s'est avérée plus difficile. L'équipe a dégringolé à la 14e place en 1992, avec un retard colossal de 5,525%, alors qu'elle passait d’un moteur Ford à Yamaha. Même si la Williams FW14B dominante laissait tout le monde à la traîne et creusait les écarts, le fait que Jordan n'ait marqué qu'un seul point souligne ses difficultés. Cela reste la pire saison de l'équipe en termes de vitesse pure.

Jordan s'est amélioré à 4,396%, neuvième en 1993, mais n'a marqué que trois points, tous inscrits au Grand Prix du Japon grâce à Rubens Barrichello et Eddie Irvine, qui avaient rejoint l'équipe pour les deux dernières courses de la saison dans une voiture conçue par Tim Wright.

L'interdiction d'un grand nombre de trouvailles mises au point par Williams en 1994 a fermé le champ. L'équipe Jordan, plus stable avec son duo Barrichello-Irvine et la puissance de Hart, a fait un véritable bond. Elle est passée à la cinquième place, avec 1,897% de retard, et a terminé à la cinquième place du classement des constructeurs. Barrichello a même décroché la première pole de l'équipe lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, sous la pluie.

L'équipe s'est alors établie à l'avant du peloton et s'est progressivement améliorée au cours des saisons suivantes avec l'apport du moteur Peugeot. Elle est restée cinquième pendant quatre autres années, avec des déficits de 1,888% (1995), 1,670% (1996), 1,047% (1997) et 1,811% (1998).

En vitesse brute, la 197 (pilotée par les inexpérimentés Giancarlo Fisichella et Ralf Schumacher) était la Jordan la plus rapide à ce jour, ce qui confirme l'affirmation du concepteur Gary Anderson selon laquelle il s’agissait de la meilleure voiture de l’écurie à ne pas avoir remporté de course.

La 198 à moteur Mugen-Honda – la réponse de Jordan à la nouvelle réglementation sur les voitures étroites et les pneus rainurés – a connu des débuts difficiles. Mais Jordan avait déjà fait part de ses intentions en recrutant le Champion du monde 1996, Damon Hill. La 198 a été retravaillée et développée au cours de la saison, devenant une candidate régulière au top 6, avant que Jordan n'obtienne finalement sa première victoire lors d'un Grand Prix de Belgique mémorable, Hill devançant Schumacher pour un doublé légendaire.

Hill, qui se montrait plus désintéressé que jamais, n’était plus dans le coup en 1999, mais Heinz-Harald Frentzen a fait bon usage de la Jordan la plus compétitive à ce jour, avec un retard de 1,004% en troisième position. En plus de deux victoires à Magny-Cours et à Monza et de la deuxième pole de l'équipe, l'Allemand fut brièvement propulsé dans la course au titre grâce à plusieurs retournements de situation chez McLaren et Ferrari.

Jordan a célébré sa 10e saison de F1 avec l'EJ10. Encore aujourd’hui, il s’agit de la voiture la plus compétitive de l'équipe en termes de "super time", avec 0,884% en troisième position. Mais cette fois-ci, l'équipe n'a pas réussi à capitaliser sur ce rythme, Frentzen et Jarno Trulli subissant le manque de fiabilité. Jordan a glissé de la troisième à la sixième place du championnat constructeurs.

Les moteurs d'usine Honda sont arrivés pour 2001, mais les choses ont rapidement empiré. Jordan est tombé à la quatrième place, 1,051% derrière Ferrari, et la fiabilité restait un problème d’envergure. Sans compter les erreurs de pilotage, qui ont poussé Frentzen vers la sortie avant la fin de la saison.

Jordan devançait BAR, qui disposait d'un moteur similaire, pour prendre la cinquième place finale, mais la chute s'est poursuivie. L'équipe a perdu plus de 2 % de son rythme en 2002 et 2003, tandis que les sponsors sont devenus plus difficiles à trouver.

Fisichella, de retour dans l'équipe, a décroché une victoire remarquable lors du Grand Prix du Brésil 2003, mais l'EJ13 n'était pas bonne, qu’il s’agisse du rythme ou de la fiabilité. Le débutant Ralph Firman fut victime d'un accident important avec la perte de son aileron arrière au Hungaroring.

De 2003 à 2005, Jordan n'a terminé que devant Minardi au championnat, ses difficultés financières s'aggravant et, en 2005, elle avait perdu 3,904% de son avance. À l'exception d'Indianapolis, où toutes les voitures Michelin ont été forcées de se retirer et où Jordan a terminé troisième et quatrième sur les six voitures au départ, son seul point a été une huitième place à Spa signée par Tiago Monteiro. L'équipe a alors été rachetée par le groupe russe Midland, entraînant en 2006 son premier changement d'identité.

Le nom de Midland n'a été utilisé en F1 qu'une seule saison, au cours de laquelle l'équipe n'a marqué aucun point et a été distancée de 3,081 % par Ferrari. Spyker Cars a ensuite racheté l'équipe mais, malgré le fait que Markus Winkelhock ait mené le Grand Prix d'Europe 2007 lors de son seul départ en F1, ce n'est qu'après la vente de la structure à un consortium dirigé par Vijay Mallya que les choses ont commencé à s'améliorer.

Désormais connue sous le nom de Force India, l'équipe a terminé de nouveau la saison sans point en 2008, mais l'écart avec la tête est passé de 3,433 % à 2,224 %. Il est même tombé à 1,241 % avec l'arrivée du nouveau règlement l'année suivante. En 2020, l'équipe aurait été très proche de la position de Racing Point en 2020 – et même devant Ferrari – mais 2009 a été la saison la plus serrée de l'histoire du championnat du monde en termes d'écart de rythme brut entre l'avant et l'arrière du peloton.

Cela explique pourquoi la voiture la plus "lente" du peloton (la VJM02) a en fait décroché la pole position du Grand Prix de Belgique. De retour pour la troisième fois dans l'équipe après trois ans chez Renault, Fisichella n'a été battu pour la victoire que sur un restart, par la Ferrari de Kimi Räikkönen et son KERS.

Au cours des années suivantes, des investissements et un partenariat technique avec McLaren ont contribué à faire de Force India une équipe qui marquait régulièrement des points. Bien que l'écart avec la tête ait oscillé, la tendance générale était à la remontée dans le peloton.

La VJM05 de 2012 a été la deuxième voiture la plus rapide de l'histoire du Team Silverstone avec 0,939% de retard, bien qu'elle n'ait été que 8e du championnat. Nico Hülkenberg a brillé sous la pluie au Brésil, mais a laissé filer sa meilleure chance de victoire en F1 en s'accrochant avec Lewis Hamilton. À la fin de l'ère du V8 de 2,4 litres en 2013, Force India avait le sixième temps, soit à un respectable 1,178 % du rythme, et a bouclé le championnat à cette place.

La première voiture turbo-hybride de l'équipe, la VJM07, est tombée à la septième place à 1,968% des leaders, bien que cette dernière statistique soit principalement due à une Mercedes qui prenait l'avantage sur tout le monde (l'écart avec la deuxième place étant très similaire à celui de l'année précédente pour Force India).

La qualité de l'équipe, composée de Hülkenberg et de Sergio Pérez, lui a permis d'atteindre la sixième place au championnat constructeurs, puis de s’améliorer pour atteindre la cinquième en 2015, bien que Force India soit restée septième au classement général. Il n'est pas difficile de comprendre comment l'équipe a acquis sa réputation d'être capable de boxer dans la catégorie supérieure, puisque Force India "sur-performait" de nouveau en 2016, terminant quatrième avec la cinquième voiture la plus rapide, à 1,708 % du rythme.

Bien que la réglementation plus agressive de la F1 à partir de 2017 ait contribué à réduire l'écart à l'avant du peloton, elle a creusé le fossé à l'arrière et Force India était à 2,114% de Mercedes, malgré le fait qu'elle ait toujours été cinquième plus rapide et qu'elle ait de nouveau pris la quatrième place finale.



Des difficultés financières ont retardé les développements et aboutit sur un rachat des actifs de l'équipe par un consortium dirigé par Lawrence Stroll au milieu de l'année 2018, tandis que la monoplace est restée à environ 2% du rythme en 2018 et 2019. Cela a effectivement signifié qu'elle a chuté dans le tableau des "super times" alors que d'autres s'amélioraient, mais la sagacité de l'équipe l'a maintenue dans le jeu. Toutefois, la combinaison de ses scores avant et après le rachat lui aurait offert la quatrième place finale à nouveau en 2018, au lieu de la septième qui lui a été officiellement attribuée.

L'une des raisons de la controverse autour de la RP20 de Racing Point, surnommée la "Mercedes rose", se trouve peut-être dans ses performances en 2019. La RP19 était seulement plus rapide que la FW42 d’une écurie Williams en difficulté et était encore à 2,171% de Mercedes. L'équipe réussissait à transformer cela en une septième place dans la lutte au championnat mais, avec les règlements actuels qui devaient initialement se terminer à la fin de 2020, il était logique de prendre un risque et de changer de philosophie, et donc d'étudier le concept basé sur Mercedes.

Malgré la controverse, cette décision a clairement porté ses fruits. La RP20 a été la troisième voiture la plus rapide de la saison 2020 et s'est approchée à moins de 1,202 % de l'avant, la meilleure performance de l'équipe depuis le début de l'ère hybride. Malgré la pénalité de 15 points reçue pour la conception des étriers de frein de la RP20 et la saison très irrégulière de Lance Stroll, Racing Point a terminé à seulement sept points de McLaren dans la lutte pour la troisième place du championnat.

Les monoplaces les plus rapides du Team Silverstone (basé sur les super times)

Seules les voitures ayant un déficit inférieur à 1,5% sont classées ci-dessous.

Position Saison Voiture Déficit Position (en supertime) 1 2000 Jordan EJ10 0.884% 3 2 2012 Force India VJM05 0.939% 8 3 1999 Jordan 199 1.004% 3 4 1997 Jordan 197 1.047% 5 5 2001 Jordan EJ11 1.051% 4 6 2013 Force India VJM06 1.178% 6 7 2020 Racing Point RP20 1.202% 3 8 2009 Force India VJM02 1.241% 10