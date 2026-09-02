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Le jour où Michael Schumacher a fait tomber le record d'Alain Prost

Il y a 25 ans, Michael Schumacher remportait sa 52e victoire en Formule 1, un record alors sans précédent.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publié:
Michael Schumacher, Ferrari

Photo de : Pierre Verdy / AFP via Getty Images

Rétro : Dans l'Histoire des sports méca

Sur deux ou quatre roues, replongez-vous dans l'Histoire des sports mécaniques, celle qui a écrit la légende des hommes et des machines durant des décennies.

Le 2 septembre 2001, Michael Schumacher battait le record d'Alain Prost, qui totalisait 51 victoires en Formule 1, en remportant le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

Prost détenait ce record depuis 1987, année où il avait égalé le total de 27 victoires de Jackie Stewart, et avait ensuite accumulé presque autant de succès jusqu'à sa retraite en 1993. Une saison 1993 qui voyait d'ailleurs l'éclosion définitive de Schumacher au plus haut niveau.

En 2001, l'Allemand était déjà quadruple champion du monde ; sa victoire au Grand Prix de Hongrie lui avait permis d'égaler Prost tant en nombre de victoires qu'en nombre de titres, coiffant cette année-là la couronne avec 94 points au compteur contre 51 pour David Coulthard.

Prost savait que son règne en tant que pilote de F1 le plus victorieux de l'histoire touchait à sa fin et il l'acceptait sereinement. "Il mérite ce genre de record", déclarait le Français à propos de Schumacher. "Je sais qu'il est très motivé par le fait de décrocher ces records, ce qui est compréhensible. On ne peut pas remporter plus de 50 courses si l'on n'est pas bon, et il est le meilleur à l'heure actuelle, l'un des meilleurs de tous les temps, et il mérite de détenir ce record."

Schumacher a une nouvelle fois prouvé son talent à Spa-Francorchamps, bien qu'il ne fût que troisième sur la grille après des qualifications disputées sur une piste qui s'asséchait Williams avait monopolisé la première ligne, Juan Pablo Montoya et Ralf Schumacher ayant été plus rapides d'environ deux secondes après avoir pris le risque d'opter pour des pneus pour piste sèche plus tôt que leurs rivaux.

Schumacher a hérité de la tête au deuxième départ, pendant que Fisichella l'aidait involontairement à prendre le large

Schumacher a hérité de la tête au deuxième départ, pendant que Fisichella l'aidait involontairement à prendre le large

Photo de: Rainer W. Schlegelmilch / Getty Images

Mais cette course marquée par de nombreux incidents a immédiatement mal tourné pour l'écurie britannique : Montoya calait sur la grille lors du deuxième tour de formation (après que Heinz-Harald Frentzen, auteur d'un improbable quatrième temps avec la Prost, eut subi le même sort un peu plus tôt), tandis que la voiture de Ralf Schumacher était inexplicablement laissée sur ses vérins avant le deuxième départ.

Un deuxième départ rendu nécessaire par un violent accident de Luciano Burti, autre pilote Prost Grand Prix, à la suite d'une collision avec Eddie Irvine (Jaguar) dans Blanchimont. Le Brésilien, victime d'une commotion cérébrale, fut ensuite écarté pour le reste de la saison.

Lire aussi :

Alors que ces quatre premiers tours ont été déclarés nuls et non avenus, ce qui signifie qu'ils n'ont officiellement jamais existé, la deuxième grille de départ a été établie sur la base du classement à l'issue de cette première phase de course ; les Schumacher se partageaient donc la première ligne jusqu'à ce que l'erreur des mécaniciens de Williams évoquée plus haut élimine Ralf de la lutte pour la victoire, les deux FW23 se retrouvant alors en queue de peloton.

Schumacher sans rival

Dès lors, Michael Schumacher s'est montré tout simplement intouchable, même s'il a été aidé en cela par Giancarlo Fisichella (Benetton), qui est passé de la cinquième à la deuxième place dès le départ et a ralenti les autres pilotes de tête. Le récent quadruple champion avait ainsi creusé un écart de 20 secondes dès le neuvième tour, moment où il a effectué son premier arrêt au stand.

Schumacher a maintenu ce rythme pour porter son avance à 31 secondes sur Coulthard (McLaren), qui avait enfin réussi à dépasser Fisichella au 28e tour, alors qu'il ne restait plus que huit tours à parcourir. Et ce, malgré une erreur commise au 17e tour, lorsque le pilote Ferrari est sorti large à Stavelot.

Schumacher a par la suite calmé le jeu pour franchir la ligne d'arrivée avec dix secondes d'avance sur Coulthard, qui terminait deuxième du championnat, tandis que Fisichella suivait 18 secondes plus loin ; quant à Williams, elle a manqué les points - alors attribués aux six premiers seulement - de peu.

Schumacher a remporté la victoire haut la main, sans grande opposition.

Schumacher a remporté la victoire haut la main, sans grande opposition.

Photo de: LAT Images via Getty Images

Schumacher battait donc le record de Prost avec panache, même s'il affirmait ne pas y accorder une grande importance.

"Je ne peux pas dire que les statistiques me motivent beaucoup", a-t-il déclaré, "mais bien sûr, cela représente quelque chose d'avoir ce chiffre à mon actif. Mais j'en serai encore plus ravi dans quelques années, lorsque je serai assis sur mon canapé, une bière et un cigare à la main, en y repensant."

De son côté, Prost renouvela son admiration pour ce pilote qui, en nombre de titres, était désormais son égal. "Je sais mieux que quiconque à quel point il est difficile d'être champion du monde et à quel point il est extrêmement difficile d'être quadruple champion", insista le Français.

"Michael possède les qualités nécessaires pour réussir grâce à son talent, sa concentration et sa motivation. C'est pourquoi je pense qu'il peut devenir quintuple, voire sextuple champion. Ferrari et lui constituent désormais une force redoutable. Je ne sais pas s'il pourra remporter 60 ou 70 courses, mais rien ne s'y oppose."

Schumacher a ensuite établi un record 91 victoires qui a longtemps semblé intouchable – jusqu'à ce que Lewis Hamilton - aujourd'hui toujours en activité - commence à réécrire les livres des records, avec aujourd'hui 106 succès. Côté titres, les deux hommes en comptent chacun sept.

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