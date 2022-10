Le jour où Villeneuve a poussé Schumacher à commettre l'irréparable

Charger le lecteur audio

Une séance de qualifications avec trois pilotes dans le même temps au millième près, Jacques Villeneuve finalement en pole position, Michael Schumacher leader en début de course, puis l'accrochage polémique entre les deux hommes : revenir sur le Grand Prix d'Europe 1997 pourrait demander du temps, mais l'Histoire a retenu que l'Allemand a dû abandonner après son coup de sang, et que le Canadien a terminé troisième de cette course, coiffant alors la couronne mondiale.

Des qualifications électriques, accouchant d'un chrono identique au millième près de 1'21"072 entre Villeneuve, Schumacher et Heinz-Harald Frentzen, le Québecois garde un souvenir "génial" alors que, déjà, une part d'irrationnel avait gagné le paddock andalou. "J'avais fait un bon premier tour", se souvient-il. "En gommes neuves, sur ce tracé, j'avais beaucoup de difficulté à faire un tour sans commettre d'erreur, la voiture était vraiment nerveuse, c'était compliqué. Le premier tour n'était pas fait avec une grosse agressivité, c'était vraiment un tour pour ne pas sortir, pour avoir un temps sans commettre d'erreur. Mais ensuite, en attaquant, je n'arrivais pas à aller plus vite, et les deux autres pilotes non plus. C'était donc parfait d'avoir fait ce tour quasiment à l'économie."

Je m'y attendais. J'étais juste surpris qu'il ait raté son coup... Jacques Villeneuve

Le dimanche 26 octobre en début d'après-midi, Villeneuve s'élance en pole position car il est le premier à avoir signé ce fameux chrono la veille. C'est toutefois Schumacher qui s'élance le mieux et prend la tête d'emblée. Commence alors une véritable chasse pour le pilote Williams, qui va construire son succès en allant jusqu'à pousser son rival à commettre l'irréparable.

Jacques Villeneuve au volant de la Williams-Renault FW19 à Jerez.

"Je m'y attendais", dit Villeneuve de la manœuvre qui vaudra au pilote Ferrari d'être purement et simplement exclu du championnat. "J'étais juste surpris qu'il ait raté son coup, car je préparais ce dépassement depuis le début de la course. On avait imaginé une centaine de stratégies avec l'équipe, avec mon coéquipier. Schumacher avait pris un départ de folie, et au premier freinage, on était dans le doute car on avait imaginé trop de choses, et on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Mon coéquipier a tenté d'attaquer au début car on savait que les Ferrari mangeaient plus de gommes que nous, donc le but était de l'avoir devant moi après ce départ mal négocié afin qu'il mette la pression sur Schumacher. Ça n'a pas fonctionné, je suis repassé devant, puis c'était mon tour d'attaquer."

"Entre le premier et le deuxième arrêt au stand, j'ai étudié où Schumacher était rapide, où il ne l'était pas, afin de peut-être le surprendre. Je savais que c'était au bout de cette ligne droite de retour, où je freinais vraiment plus tard que lui, vraiment, vraiment plus tard. S'il y avait une opportunité, je savais que c'était là et en gommes neuves, après un arrêt. On avait imaginé qu'il s'arrêterait avant nous, ce qui s'est passé. Lorsque je suis sorti en gommes neuves, je savais que j'avais deux tours pour l'attaquer. Je suis remonté, j'ai pris un risque de qualifications dans le virage rapide avant cette ligne droite, avec deux roues au-dessus de l'herbe, car je savais qu'il fallait que je me rapproche de deux ou trois mètres par rapport aux autres tours, afin de pouvoir l'attaquer au freinage."

Jacques Villeneuve fête son titre mondial à Jerez.

"Je savais que c'était le moment. J'ai plongé à l'intérieur, très tardivement, et il ne m'a pas vu venir car je n'étais pas collé à sa boîte de vitesses. Il s'est rendu compte que j'étais à côté de lui quand il s'est mis à tourner. Sa première réaction, celle qui est humaine et normale, a été de m'éviter. Mais il s'est rendu compte qu'il perdait le championnat, il a remis un coup de volant pour tenter de me sortir. Là, pour une fois, la chance m'a souri et pas à lui. Il m'a heurté entre les deux roues, en plein sur le ponton ; il a touché un peu ma roue arrière aussi, donc j'ai décollé mais je suis resté sur la piste. J'étais hyper content et, le tour suivant, j'ai vu que Schumacher était coincé dans le sable. Je le voyais debout sur le mur, je le voyais 'écrasé.' J'ai vu ça du coin de l'œil et ça m'a donné le coup de pouce pour terminer le Grand Prix."

Villeneuve parvient à voir l'arrivée, tout en ne luttant pas face aux McLaren-Mercedes de David Coulthard et Mika Häkkinen, ce dernier filant vers son premier succès. La troisième place suffit pour empocher le titre mondial et le fêter comme il se doit, au terme d'un week-end extrêmement tendu. Il y a cinq ans, pour le vingtième anniversaire de son sacre, Villeneuve s'était longuement entretenu avec Motorsport.com. Un entretien dont est extrait le témoignage ci-dessus et qui est à retrouver en intégralité ici.