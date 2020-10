6 ans après l'accident de Suzuka : souvenirs de Jules Bianchi

Photo de: Sutton Motorsport Images

Après une première saison solide malgré une monoplace cantonnée au fond de grille, l'exploit n'est plus très loin. Un an plus tard, dans les prestigieuses rues de Monaco, Bianchi brille dans une course chaotique et s'offre une neuvième place inespérée, récompensée par ses premiers points en Formule 1.