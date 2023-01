Kevin Magnussen doit être opéré du poignet

Charger le lecteur audio

Touché au poignet gauche, Kevin Magnussen va devoir être opéré dans les jours à venir. Une intervention plutôt bénigne et a priori sans incidence pour la saison à venir en Formule 1, mais qui pourrait toutefois le priver de sa participation aux 24 Heures de Daytona à la fin du mois. Le Danois doit être au départ de l'épreuve avec l'équipe MDK Motorsports et faire notamment équipe avec son père, Jan Magnussen, au volant d'une Porsche 911 GT3. Une perspective aujourd'hui remise en cause.

"J'avais mal au poignet donc je suis allé chez le médecin pour le faire examiner, et on a trouvé un kyste qui doit être retiré maintenant afin que je sois prêt pour la saison de F1", a annoncé Kevin Magnussen ce vendredi. "C'est une intervention mineure, mais je vais probablement devoir me reposer pendant quelques semaines après ça. Je dois attendre de voir ce que va dire le médecin, mais il est peu probable que je puisse courir à Daytona."

Les 24 Heures de Daytona doivent avoir lieu le week-end du 28 janvier prochain mais les premiers essais préparatoires débutent une semaine plus tôt, le 20 janvier. Outre son père, avec qui il a déjà couru aux 24 Heures du Mans par le passé mais aussi aux 12 Heures d'Abu Dhabi le mois dernier, Kevin Magnussen doit théoriquement partager le volant de sa Porsche avec Mark Kvamme et Trenton Estep.

"C'est une situation malheureuse pour nous, mais la famille MDK Motorsports soutient pleinement Kevin", a réagi Mark Kvamme, qui est également propriétaire de l'équipe. "Le programme de Kevin en F1 a la priorité absolue, et plus vite il sera apte, mieux ce sera. Les médecins décideront s'il sera en mesure de courir avec nous. Sinon, nous trouverons une autre occasion de courir ensemble."

D'abord dans une reconversion en Endurance après avoir quitté Haas fin 2020, Kevin Magnussen a profité de la mise à l'écart de Nikita Mazepin il y a un an pour faire son retour dans l'écurie américaine en y signant un contrat pluriannuel. Il fera cette année équipe avec Nico Hülkenberg, recruté par l'équipe pour prendre la place de Mick Schumacher.

